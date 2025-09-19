(video) ମୁଁ କାଲି ଠୁ ଆସିବିନି, ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, କର୍ପୋରେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାକରାଣୀର Resignation Letter, ଭାଇରାଲ
ଘରର ଚାକରାଣୀର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଘରର ଚାକରାଣୀ କମ୍ ଶିକ୍ଷିତ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଚାକରାଣୀ କମ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଭାବିବା ଆମର କେତେବଡ଼ ଭୁଲ।
ଚାକରାଣୀ ମଧ୍ୟ କର୍ପୋରେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ଭଳି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଜୋରସୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଘରର ଚାକରାଣୀର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଯେପରି ଏହା ଏକ କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରିରେ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା…
ବାସ୍ତବରେ, ଚାକରାଣୀ କେବଳ ଏକ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଏକ ହାର୍ଡ କପି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଘରର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, “ଭାଇ, ସମୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲାଣୀ। ମୁଁ ତଳକୁ ଏକ ଲଫାଫା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦାୟକ କିନ୍ତୁ ଏହା ମତେ କରିବାକୁ ପଡିଲା।
ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଭାବିଥିଲେ କୌଣସି ଝିଅ ବ୍ରେକଅପ୍ ପାଇଁ ଏହି ଚିଠି ପଠାଇଛି କି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାବିବା ଏକଦମ୍ ଭୁଲ ଥିଲା। ଚିଠିଟି ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ “କଲ୍ ନେହିଁ ଆଉଙ୍ଗୀ” ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବାଧା ଦେଉଥିଲା, ଏବଂ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଏହା କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ କେବେ କହି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଝାଡୁ ରଖି, ମୁଁ ଏହା କହୁଛି… ମୁଁ… ଏବେ ଆଉ ତୁମ ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବି ନାହିଁ।
ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।