ଅଜବ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଏଠାକୁ କଳାକୃତି କି ଧନରତ୍ନ ନୁହେଁ ବରଂ ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ ଭିଡ଼, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି
Taiwan Cabbage Statue: ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି… କିଛି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଳାକୃତି, ଧନ ରତ୍ନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି ଆଦି ବିଷରେ ଜାଣିବାକୁ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏପରି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକେ ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳରେ ଲାଗେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାଇୱାନର ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧାକୋବି ପ୍ରତିମା ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶବିଦେଶରୁ ଏପରିକି ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।
ତାଇୱାନର ଜାତୀୟ ପ୍ରାସାଦ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରାଜ ମୁକୁଟ ଏବଂ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ରତ୍ନ ସମେତ ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟେ ଏକ ସରଳ ବନ୍ଧାକୋବି ପ୍ରତିମା । ଏହି ବନ୍ଧାକୋବି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଜଡେଇଟ୍ ପଥରରେ ଜଟିଳ ଭାବରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପଥରର ପ୍ରାକୃତିକ ରେଖା ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧାକୋବି ପରି ଦେଖାଯାଏ।
ଏହି ବନ୍ଧାକୋବି ମୂର୍ତ୍ତି ୧୮୮୦ ଦଶକରେ ଗୁଆଙ୍ଗସୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଯୋଡାଯାଏ । ତେଣୁ ଏହି କଳାକୃତିକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କଳା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ଏହାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଜାଡେଇଟର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ଆଜି, ଏହି କଳାକୃତି ତାଇୱାନର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି। ଏହି ପ୍ରତିମା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିଛବି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଖେଳଣା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଲୋକମାନେ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି।