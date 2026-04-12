ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ WIFI ବନ୍ଦ କରିବା କେତେଦୂର ଠିକ୍, କ’ଣ ସତରେ ଏଥିରୁ ହୋଇପାରେ କ୍ୟାନ୍ସର…
WIFI ରେଡିଏସନ୍ ରୁ ହୁଏ କି କ୍ୟାନ୍ସର?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ୱାଇଫାଇ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି।
ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ରାଉଟର ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି?
ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦାବି କରାଯାଏ ଯେ ୱାଇଫାଇ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବିତର୍କ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ପକାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଓ୍ୱାଇଫାଇ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ।
କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଭୟ ଏବଂ ରେଡିଏସନର ବାସ୍ତବତା:
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର କିମ୍ବା ଏକ୍ସରେ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ରେଡିଏସନ୍ ପରି Wi-Fi ବିକିରଣକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, Wi-Fi ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ କିରଣ ‘ଅଣ-ଆୟୋନାଇଜିଂ’ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନବ DNAକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶକ୍ତି ନାହିଁ।
ଏହି ବିକିରଣ ବହୁତ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ରାଉଟରରୁ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତେଣୁ, କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା Wi-Fi ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ।
ମସ୍ତିଷ୍କର ଉପରେ ୱାଇଫାଇର ପ୍ରଭାବ:
ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆବେଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଙ୍କେତ ଯାହା ନ୍ୟୁରନଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ଯେହେତୁ Wi-Fi ରାଉଟରଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର (EMF) ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ସେମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାନ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଷ୍କର୍ଷର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ EMF ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ କମ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ।
ରାତିରେ ୱାଇଫାଇ ବନ୍ଦ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଆମ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଦିନରେ, ଆମର ଶରୀର ଏକ ସକ୍ରିୟ ମୋଡ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଦ ତରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭୀର ନିଦ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।
ରାତିରେ ୱାଇ-ଫାଇ ରାଉଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ଭଲ ନିଦ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଚକ୍ର ଯେତେ ଭଲ ହେବ, ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବିକିରଣର ପ୍ରଭାବ:
କେବଳ ୱାଇ-ଫାଇ ନୁହେଁ; ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ବିଛଣା ପାଖରେ ରଖିଥାଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ବିକିରଣ ନିର୍ଗତ କରେ।
ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଭିନ୍ନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାଁନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗ ନିର୍ଗତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ୱାଇ-ଫାଇରୁ ବିକିରଣ ସ୍ତର ଆମ ପରିବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିକିରଣ (ଯେପରିକି ଟିଭି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏବଂ ଏସି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ତରଙ୍ଗ) ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍, ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏହି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ଶରୀରଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
EMF ଅତ୍ୟଧିକ ଏକ୍ସପୋଜରକୁ କିପରି ଏଡାଇବେ:
ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ବିକିରଣର ସଂସ୍ପର୍ଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସରଳ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରାଉଟର ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଯଦି ରାଉଟରକୁ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରଖିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଛଣାରୁ ଅତି କମରେ ୧୦-୧୫ ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ରଖନ୍ତୁ। EMF ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ, ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ୍କୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରୁମରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।
ବିକିରଣ କ’ଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି:
ବିକିରଣର ସଂସ୍ପର୍ଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ନିଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ନିଦ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପରିଣାମ ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ଏହା ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ, ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭାବରେ ବିକିରଣର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟୁମର ଗଠନର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି।