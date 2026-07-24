ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ’ଣ, ସାଧାରଣ ଅଦାଲତଠାରୁ ଏହି କୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି କେତେ ଭିନ୍ନ?
ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରିବେ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ବିଶେଷ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି।
ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ’ଣ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସାଧାରଣ ଅଦାଲତଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ।
ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ’ଣ:
ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ, ଯାହା ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଏ।
ଏହି ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ସମୟୋପଯୋଗୀ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨୧ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଅଦାଲତମାନେ ଏହି ଅଧିକାରକୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।