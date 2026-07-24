ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ’ଣ, ସାଧାରଣ ଅଦାଲତଠାରୁ ଏହି କୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି କେତେ ଭିନ୍ନ?

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରିବେ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ବିଶେଷ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି।

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ’ଣ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସାଧାରଣ ଅଦାଲତଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ।

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ’ଣ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାତ ନୁହେଁ, ଏବେ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବ…

ବ୍ରିଟେନର AI ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିହାର ଜନ୍ମିତ…

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ, ଯାହା ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଏ।

ଏହି ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ସମୟୋପଯୋଗୀ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨୧ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଅଦାଲତମାନେ ଏହି ଅଧିକାରକୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକ “ନ୍ୟାୟରେ ବିଳମ୍ବ ମାନେ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା” ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯଦିଓ ଏହି କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଅଦାଲତ ପରି ସମାନ ଆଇନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତଥାପି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କଡ଼ା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମାର ପାଳନ କରାଯାଏ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧର ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ଏଭଳି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଉଛି।

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା:

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହାଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ।

ଯେହେତୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱାଧୀନ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କୌଣସି ଅଦାଲତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ।

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ଗ୍ରୋଭର ବାଲିଗାଙ୍କ ଅଦାଲତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଭାବେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି।

ବିଳମ୍ବ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଶୁଣାଣି:

ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଶୁଣାଣିର ଗତି। ସାଧାରଣ ଅଦାଲତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇଯାଏ।

ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଲଗାତାର ପ୍ରତିଦିନ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବ ବିନା ମାମଲାର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ।

ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବହୁତ କମ୍:

ସାଧାରଣ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ହେବା ମାମଲା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଚାରାଧୀନ ରହିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ।

କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କିମ୍ବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାତ୍ର ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଏ। ଏପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଥର ମାତ୍ର ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ କରିବାର ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ।

କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି:

ସାଧାରଣ ଅଦାଲତ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପରାଧିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରେ, ସେଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କେବଳ ସେହି ବାଛାଯାଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁରନ୍ତ ବିଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ।

ଏଥିରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ, POCSO ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାମଲା, ଆତଙ୍କବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା, ବଡ଼ ଦଙ୍ଗା, ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାମଲା ସାମିଲ ରହିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ହାତ ନୁହେଁ, ଏବେ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବ…

ବ୍ରିଟେନର AI ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିହାର ଜନ୍ମିତ…

ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ଅବସର ନେବେ DGP ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ

୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୈଭବ…

1 of 31,503