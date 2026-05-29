ଏତେ ବିପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ହରମୁଜ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ? ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କଲେ ‘ଗୁପ୍ତ’ ତଥ୍ୟ
US-Iran War : ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପଥ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ କିଛି ଜାହାଜକୁ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ପଥରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଶିପିଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓପେଶ କୁମାର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ନିସୋସ୍ କେରୋସ୍’ (Nissos Kea) ନାମକ ମାର୍ଶଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପତାକା ଧାରିଆ ଏକ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, ୨୫-୨୬ ମେ’ ରାତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ଭାରତୀୟମାନେ କିପରି ହରମୁଜ୍ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି?
ଓପେଶ କୁମାର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଜାହାଜଟି ପ୍ରାୟ ୨,୭୦,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କଞ୍ଚା ତେଲ ନେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହା ୩ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଜାହାଜର ସମସ୍ତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ବିଦେଶୀ।’ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶିପିଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଇରାନ ସହିତ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ତାହା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି। କେଉଁ ଜାହାଜ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିବ, ତାହା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଉର୍ବରକ (Fertilizer) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ।
ଶିପ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଡାଟା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଗୁଡ଼ିକ କମର୍ସିଆଲ୍ ଆପ୍, ଯାହାକୁ ଯେକେହି ଦେଖିପାରିବେ। କିଏ ଏହାର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡାଟା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ପତାକା ଧାରିଆ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ସହ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ।’
ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ: ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA)
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୧ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର (Persian Gulf) ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୪ଟି ଜାହାଜ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।’
ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ୍ (IRGC) ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୨୪ଟି ଜାହାଜ ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ IRGC ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୨୬ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ।