ପାକିସ୍ତାନରେ କିଭଳି ବଣ୍ଟାଯାଏ LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ଭାରତ ଭଳି ନା ଅଲଗା? ଏଠାକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଜେନ୍ସି କିଏ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି କେଉଁଟି? ଭାରତରେ, ଇଣ୍ଡେନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ପରିଚିତ ଏଲପିଜି ବ୍ରାଣ୍ଡ।
ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଆସେ, ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ମଡେଲ ପରି ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଏଲପିଜି ଏଜେନ୍ସି ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ସେଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନେକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ।
ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବବୃହତ LPG ବ୍ରାଣ୍ଡ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଇଣ୍ଡେନର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଏଲ୍, ଯାହା “ପାକ୍ ଗ୍ୟାସ୍” ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଏଲ୍ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ରଖିଛି, ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ବିତରକଙ୍କ ସହିତ। ଏହା ଚିତ୍ରାଲ୍, ଗିଲଗିଟ୍ ଏବଂ ସ୍କାର୍ଡୁ ଭଳି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଏବଂ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଏଲପିଜି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଇପଲାଇନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୀମିତ କିମ୍ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ।
ଦୃଢ଼ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ: ଭାରତର ବହୁଳ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ LPG ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପରି ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନର ବଜାରରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଏଲ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେପରିକି ପାର୍କୋ ପର୍ଲ ଗ୍ୟାସ୍, ଯାହା ଏହାର ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବର୍ଶାନେ LPG ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ପାକିସ୍ତାନର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍: ପାକିସ୍ତାନର ଗ୍ୟାସ ସିଷ୍ଟମ ଦୁଇଟି ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ପାଇପ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ। ସୁଇ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପଲାଇନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଏଲ୍ ଭଳି ଏଲପିଜି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି।
ସିଲିଣ୍ଡରଯୁକ୍ତ ଏଲପିଜି ଘରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଥାଏ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାରତୀୟ ମଡେଲ ସହିତ ବହୁତ ସମାନ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ଉପ-ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ରିଫାଇନାରୀରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ପରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ତରଳୀକରଣ କରାଯାଏ। ଏହା ପରେ ବୋତଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଏଲପିଜିକୁ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିତରକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଏ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ: ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ବଡ଼ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ସହର ଷ୍ଟେସନରେ ଚାପମୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ଭୂତଳ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ମିଟର ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପରି ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ମାସିକ ବିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।