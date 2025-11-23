ଏୟାର ଶୋ’ରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚୟନ କରାଯାଏ, କିପରି ହୁଏ ସିଲେକ୍ସନ

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ ୨୦୨୫ ର ଶେଷ ଦିନରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ତେଜସ୍ ହାଲୁକା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ବିମାନର ସାହସୀ ପାଇଲଟ୍, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନାମନାଶ ସିଆଲ୍ (୩୪), ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଇଲଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏୟାର ଶୋରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚୟନ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେଉଁ ରୋଗରେ ପିଡ଼ୀତ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି…

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିପଦ,…

ଏୟାର ଶୋ’ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବଳ ଦକ୍ଷତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଶହ ଶହ ଘଣ୍ଟାର ଅଭିଜ୍ଞତା, କଠୋର ତାଲିମ ଏବଂ ଏକ କଠୋର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି।

ଏହି ପାଇଲଟମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁନ୍ତି। ଏୟାର ଶୋ’ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଭୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

ଏୟାର ଶୋ ପାଇଲଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ବିଚାର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏହିପରି ପାଇଲଟମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ହଜାର ହଜାର ଘଣ୍ଟାର ଉଡ଼ାଣ ରେକର୍ଡ ଥାଏ। ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ କିମ୍ବା ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପାଇଲଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଗତିରେ, ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୂଚିତ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଉଡ଼ିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

ଏୟାର ଶୋ ପାଇଲଟମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ-ଗତି, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଉଡ଼ାଣରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।

ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଂ, ପ୍ରିସିସନ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଚୟନ କରାଯାଏ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଫଳତା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ।

ମନୋନୀତ ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ଏୟାର ଶୋ ରୁଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋମାଞ୍ଚକର ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ।

ଏୟାର ଶୋ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ହାଇ-ଜି ମ୍ୟାନୁଭରର ଚାପକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହୃଦସ୍ରାବୀ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ କ୍ଷମତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ ଏବଂ ଚାପ ତଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା।

You might also like More from author
More Stories

କେଉଁ ରୋଗରେ ପିଡ଼ୀତ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି…

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିପଦ,…

କାହିଁକି ଖୋଲୁନି କୁତୁବ ମୀନାରର ଦ୍ୱାର,…

ମଙ୍ଗେତର ପଲାଶଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା…

1 of 6,190