ସାପର ରକ୍ତ ପିଇ ବି କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦେଶର ଲୋକେ? ଏହା ପଛର ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ !

ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସାପର ରକ୍ତ ପିଆଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର କାରଣ କ’ଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ।

By Priyanka Das

Snake Blood : ଅନେକ ଏସୀୟ ଦେଶରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ରୀତିନୀତି ଭାବରେ ସାପର ରକ୍ତ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାନୀୟ ସେବନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଭୟାନକ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସାପର ରକ୍ତ ପିଇଲେ ସବୁବେଳେ ବିଷ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନବ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ସାପର ବିଷ ଏବଂ ରକ୍ତକୁ କିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରେ। ଚୀନ୍, ଭିଏତନାମ୍, ହଂକଂ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭଳି ଦେଶରେ ସାପର ରକ୍ତ, ମାଂସ ଏବଂ ଏପରିକି ସାପ ମିଶା ଓ୍ଵାଇନ ସେବନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।

ସାପର ରକ୍ତ ମଣିଷର ଜୀବନ କାହିଁକି ନେଇ ନଥାଏ?

ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ସାପର ବିଷ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷତ ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସେବନ କରାଯାଏ , ସେତେବେଳେ ଶରୀର ବିଷ ସହିତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆମାଜନରୁ ପାର୍ସଲ ମଗାଇଲେ ଏହି ପିଙ୍କ ଡଟ…

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ…

ପେଟର ଏସିଡ୍ ବିଷକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଏ:

ସାପର ବିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟିନ ଏବଂ ଏନଜାଇମ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ପେଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏସିଡ, ବିଶେଷକରି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ, ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିଭଳି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଯେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବିଷ ତାର ବିଷାକ୍ତ ଗୁଣ ହରାଇଥାଏ ଏବଂ ହଜମ ହୋଇଯାଏ।

ବିଷର ରକ୍ତରେ ମିଶିବା ଜରୁରୀ:

ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାପର ବିଷ ସାଧାରଣତଃ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତ କିମ୍ବା ଶରୀରର ଟିସୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଟି, ଗଳା କିମ୍ବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଳୀରେ କୌଣସି କଟା, ଅଲସର କିମ୍ବା ଘାଆ ନାହିଁ, ତେବେ ଗିଳା ଯାଇଥିବା ବିଷ ସାଧାରଣତଃ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ।

ସାପର ରକ୍ତ ସାପର ବିଷଠାରୁ ଭିନ୍ନ:

ଯେଉଁମାନେ ସାପରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାନୀୟ ପିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଦ୍ଧ ବିଷ ବଦଳରେ ପ୍ରାଣୀର ରକ୍ତ ପିଉଥାନ୍ତି। କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ରକ୍ତରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ବିଷ ମିଶାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ।

ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସାପର ରକ୍ତ ସେବନ କରାଯାଏ:

ଚୀନରେ ସାପର ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସର ସେବନ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟନିକ ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଭିଏତନାମ ଏବଂ ହଂକଂରେ ସାପର ରକ୍ତକୁ ପ୍ରାୟତଃ ରାଇସ ଓ୍ଵାଇନରେ ମିଶାଇ ‘ସ୍ନେକ ଓ୍ଵାଇନ’ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ଆମାଜନରୁ ପାର୍ସଲ ମଗାଇଲେ ଏହି ପିଙ୍କ ଡଟ…

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ…

ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଏହି ୫ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି,…

ବର୍ଷାରେ AC ଚଲାଇବାର ସିକ୍ରେଟ୍ ତରିକା! ଏହି…

1 of 25,905