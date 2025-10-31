ଏବେ ମଣିଷ ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ ବର୍ଷା; କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇପାରିବ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା…
କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କିପରି କରାଯାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବର୍ଷା କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମନୁଷ୍ଯ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କରାଇପାରିବ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସତ୍ଯ। ତେବେ ଏହା କିପରି କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏବେ କାହିଁକି ଏହା ବାବାଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ଜାଣିଛେ ମାତ୍ର ଏବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୁତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ବର୍ଷା କରାଯାଇପାରୁଛି ।
କାହିଁକି ଏହା ନ୍ଯୁଜରେ ଏବେ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଦୀପାବଳି ପର ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଧଳା ଧୁଆଁ ଘେରି ରହିଥିଲା।
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଜଳାପୋଡା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ସବୁ ଧୂଳିକଣା ଏଥିରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକାଶ ପୁଣି ସଫା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା।
ମାତ୍ର ସେପରି ନ ହେବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ କିପରି କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଜାଣନ୍ତୁ…
କିପରି କରାଯାଏ କୁତ୍ରିମ ବର୍ଷା: ଏକ ଜେଟରେ ନେଇ ବାଦଲରେ ସୋଡିଅମ ଆୟୋଡାଇଡ, ପୋଟାସିଅମ ଆୟୋଡାଇଡ ଓ ଡ୍ରାଏ ଆଇସ ଭଳି ରୟାସନିକ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ।
ଏହା ଜଳୀୟବାଷ୍ପକୁ ନିଜ ଆଡେ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏକାଠି ହୋଇ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଜଳ ସବୁ ଭାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ତଳକୁ ପଡନ୍ତି। ଏହି ମେଥଡକୁ କ୍ଲାଉଡ ସେଡିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ।
ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ: ଏହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ବସ୍ତିକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ଅନେକ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି କ୍ଲାଉଡ ସେଡିଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।