ନୌସେନା ସୁରକ୍ଷାରେ ଏଣିକି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ! ‘Blurgs AI’ ଆଣିବ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତି
IIT ମାଡ୍ରାସର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡିପ୍-ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ Blurgs AI ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ 2.2 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବଜାର ପାଇଁ Blurgs AI ଏହାର AI-ଚାଳିତ ବୁଦ୍ଧିମତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ 2.2 ନିୟୁତ USD ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହି ରାଉଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଭେଗା ଭେଞ୍ଚର୍ସ (Pravega Ventures) ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିସି (Shastra VC) ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଞ୍ଜେଲ ନିବେଶକ, PlaySimple Games ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂରଜ ନଲିନ୍ ଏବଂ Fyle ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯଶୱନ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
Blurgs AI ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ, ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, DRDO ଲ୍ୟାବ୍ସ, ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଦୁବାଇ ମାରିଟାଇମ୍ ସିଟି ଏବଂ ଦି ନେଚର କଞ୍ଜରଭେନ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ ସମେତ ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ମିଶନ-ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଏହି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତାଲିକା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପିଛି, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାଗତ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।
Blurgs AI ଦୁଇଟି ପରିପୂରକ ଡୋମେନ୍ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦର, ନୌବାହିନୀ, ଜାହାଜ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଦୃଶ୍ୟମାନତା, ନିୟାମକ ସଂଯୋଜନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆଧାର କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୁଦ୍ଧିମତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ, ସମାନ ବୈଷୟିକ କଠୋରତା ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର କ୍ରସ୍-ଡୋମେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିଗତ ସଚେତନତାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଏ।
Blurgs AI ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୋଶନ ରାଜ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଅଭିନାଶ କୋରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସିଇଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୋଶନ ଏକ ସାହସିକ “ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ” ମିଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାସହିତ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡିପ୍-ଟେକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାରତରୁ ନିର୍ମାଣ, ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନିଆଯାଇପାରିବ।
“ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଯୁକ୍ତ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି,” ଶ୍ରୀ ରୋଶନ ରାଜ ମହାନ୍ତି ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି। “Blurgs AI ରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯାହା ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଭିତ୍ତିକ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ଭାରତରୁ ଡିପ୍-ଟେକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ଯାହା ଦେଶ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।”