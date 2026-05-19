ଏବେ ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ CSK ର ସମସ୍ତ ସମୀକରଣ

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୭ଟିରେ ହାରିସାରିଛି। ଏହି ଦଳ ଯଦି ନିଜର ଶେଷ ଲିଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଯାଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ସମୀକରଣ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।

By Priyanka Das

CSK Playoff Qualification Scenarios: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍‌ର IPL 2026 ପ୍ଲେଅଫ୍‌ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ବି ସମ୍ଭବ। ସୋମବାର ଚେପକ୍‌ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ CSKକୁ ୫ ଉଇକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇ ୧୮୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଇଶାନ କିଷନ ୭୦ ରନ୍‌ର ଏକ ମ୍ୟାଚ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ଏବେ କେମିତି ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିନେଇଛି। SRHର ଏହି ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଛି; ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା GT ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ମାତ୍ର ୧ଟି ସ୍ପଟ୍ ବାକି ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ CSK ସମେତ ୫ଟି ଦଳର ଆଶା ଜୀବିତ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ:

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରୁ

RCB, GT ଏବଂ SRH ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଚତୁର୍ଥ ଏଭଳି ଦଳ, ଯିଏ ଏବେ ବି ୧୬ ଅଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୯ ମେ’) ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସହିତ ରହିଛି। ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ଜିତେ, ତେବେ ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ରାୟତଃ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ରାଜସ୍ଥାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ସହିତ ଅଛି; ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର ହୋଇଯିବ।

ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ କୋଲକାତା ହାରନ୍ତୁ

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍‌କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ତାର ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଗୋଟିଏ ହାରିଯାଉ। କୋଲକାତାର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର ଦିନ MI (ମୁମ୍ବାଇ) ସହିତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଦିନ DC (ଦିଲ୍ଲୀ) ସହିତ ରହିଛି। ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସହିତ ଅଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଚାହିଁବ ଯେ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର LSG (ଲକ୍ଷ୍ନୌ) ବିପକ୍ଷରେ ଥିବା ନିଜର ଏହି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ହାରିଯାଉ।

ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିବା ଜରୁରୀ

ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରେ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ CSK ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଗୁଜରାଟ ସହିତ ଚେନ୍ନାଇର ଏହି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ୨୧ ମେ’ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଖେଳାଯିବ।

CSK ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି:

  • ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନିଜର ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ
  • ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ହାରିଯାଏ
  • କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ନିଜର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ହାରିଯାଏ

 

 

