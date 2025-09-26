IND vs PAK Asia Cup Final: ଭାରତକୁ କେମିତି ପରାସ୍ତ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ୍, ରଣନୀତି ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ୱାସିମ୍ ଆକ୍ରମ

ଏସ୍ଆ କପ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ କେମିତି ପରାସ୍ତ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ୍ । ରଣନୀତି ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ୱାସିମ୍ ଆକ୍ରମ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ।

ପାକିସ୍ତାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି, ଯେଉଁଟା କି ଉଭୟ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼ୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନଥିଲା, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାପ ଭିନ୍ନ। ୱାସିମ ଆକ୍ରମ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଭାରତକୁ କିପରି ପରାସ୍ତ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଏସିଆ କପ୍ 2025 ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁରୁବାର ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ୱାସିମ ଆକ୍ରମ କ’ଣ କହିଥିଲେ?

ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ରବିବାର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ । କାରଣ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ତାହା କାହାର ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚାମ୍ପିୟାନ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ।  ପୂର୍ବରୁ, ୱାସିମ ଆକ୍ରମ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଆକ୍ରମ କହିଥିଲେ, “ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଯାଏ, ତେବେ ଭାରତକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଶେଷରେ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦଳ ଜିତିବ।”

ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ସହିତ ଖେଳିଥାନ୍ତେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଦଳର ବୋଲିଂ ଭଲ ଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନକୁ 135 ରନ୍‌ରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାର ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ 11 ରନ୍‌ରେ ହାରିଗଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିନାୟକ ଜାକିର ଅଲି ପରାଜୟ ପାଇଁ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ।

 

