କିପରି କିଣିପାରିବେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର, ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ କିପରି କରିପାରିବେ କାମ
ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ସେୟାର କିଣିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ନିବେଶକମାନେ ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ଆଡକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଡଲାର-ମୂଲ୍ୟିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଖୋଜିବା ପାଇଁ Apple, Google, Tesla ଏବଂ Amazon ଭଳି କମ୍ପାନୀରେ ସିଧାସଳଖ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବ୍ରୋକେରିଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେପରିକି Zerodha, Groww, କିମ୍ବା HDFC ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ। କିଛି ଆପ୍ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ନିବେଶକମାନେ RBIର ଉଦାରୀକରଣ ରେମିଟାନ୍ସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବାର୍ଷିକ ୨୫,୦୦୦୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇପାରିବେ। ଏହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟକରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ।
ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଅପ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଡଲାରରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଦଲାଲ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କାକୁ ଡଲାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ପାଣ୍ଠି ଜମା ହେବା ପରେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରୁ ସେୟାର କିଣିପାରିବେ।
ଆମେରିକାର ଷ୍ଟକରେ ନିବେଶ ଉପରେ କିଛି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେରିକା ସରକାର ଲାଭାଂଶ ଉପରେ ୨୫% ଟିକସ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଭାରତରେ ସେୟାର ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ଟିକସ ଗଣନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରୋକେରେଜ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୁଏ।
ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ, ଆପଣ ଏକ ଷ୍ଟକ୍ର ଅଂଶିକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ Amazon ସେୟାରର ମୂଲ୍ୟ ୩୦୦୦ ଡଲାର, ତେବେ ଆପଣ ୧୦୦ ଡଲାର ସେୟାର କିଣିପାରିବେ। ଏହା ନିବେଶକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିଥାଏ।
ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ରିପୋର୍ଟ, ବଜାର ଧାରା ଏବଂ ଡଲାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏହି ନିବେଶକୁ ଏକ ଭଲ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଗବେଷଣା ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଆଣିପାରେ।