ଗରମରେ ଶୀଘ୍ର ଛେନା ଛିଡ଼ିଯାଏ କ୍ଷୀର, ଏହି ତରିକା ଆପଣାଇଲେ ତାଜା ରହିବ ଅଧିକ ଦିନ
ଏମିତି କଲେ ଗରମରେ ବି ଛେନା ଛିଡ଼ିବନି କ୍ଷୀର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗରମରେ କ୍ଷୀରକୁ ସତେଜ ରଖିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, କ୍ଷୀର ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଖଟା ହୋଇଯାଏ, ଏପରିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ।
ଏହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ୍ଷୀର ବାରମ୍ବାର ଛିଡୁଥାଏ, ତେବେ କିଛି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ।
କ୍ଷୀର କିଣିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ:
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶେଷରେ କ୍ଷୀର କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା କ୍ଷୀର ଉଷ୍ମ ପରିବେଶରେ କମ୍ ସମୟ ବିତାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୀର ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜରୁ ବାହାରେ ରହିବ, ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ତେଣୁ, କ୍ଷୀର କିଣିବା ପରେ ସିଧା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ।
କ୍ଷୀରକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ:
ଯଦି ବାହାରର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୀର ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ।
ଫୁଟାଇବା ଦ୍ଵାରା କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯାହା ଏହାକୁ ଖଟା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ।
ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ:
ଅନେକ ଲୋକ ଫ୍ରିଜ ଡୋର ମୁହଁରେ କ୍ଷୀର ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ବାରମ୍ବାର ଡୋର ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ଷୀର ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ସର୍ବଦାଲ ଫ୍ରିଜର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶରେ କ୍ଷୀର ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷତଃ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ତଳ ସେଲଫରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ଏକ ଚିଲର ଟ୍ରେ ଅଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ସେଠାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆହୁରି ଭଲ। ଏହା ସହିତ, କ୍ଷୀର ପାତ୍ରକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ବ୍ୟବହାର ପରେ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ ରେ ରଖନ୍ତୁ:
କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବା ପରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ରଖିବା ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଚା, କଫି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷୀର ଢାଳିବା ପରେ, ବଳକା କ୍ଷୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ; ଏହାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରୁମ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଜୀବାଣୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ।
କ୍ଷୀର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଷୀରକୁ ଫ୍ରିଜରରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ହେଲେ, ଫ୍ରିଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ କ୍ଷୀରର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ।