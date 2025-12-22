ଟଙ୍କା ନାଁରେ ଆଉ ରକ୍ତ ଶୋଷି ପାରିବେନି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଣିକି ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ, ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଅନୁମତି
Private Hospital: ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନାମରେ ମନମୁଖୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଲ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ICU ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରଠାରୁ ଲିଖିତ ଅନୁମତି ନେବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
ଏହାପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭଳି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଉପକରଣର ଅନୈତିକ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGHS) ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି।
‘ଚିକିତ୍ସା ନାମରେ ଲୁଟ’ର ଅନ୍ତ: medicalbuyer ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଜିଏଚଏସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚିକିତ୍ସା ଆର୍ଥିକ ନଷ୍ଟର କାରଣ ନୁହେଁ, ଗୁରୁତର ଚିକିତ୍ସା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ, ୧୪ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସରକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ରହିବ।
ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ: ସରକାର ବାୟୋଏଥିକ୍ସର ନୀତି ଉପରେ ନୂତନ ନିୟମ ଆଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ:
- ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୂଚନାଭିତ୍ତିକ ସମ୍ମତି: ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏହାର ବିପଦ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରକାଶ: ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ଚିକିତ୍ସାର ଆନୁମାନିକ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ।
- ସମାନ ଶୁଳ୍କ ଗଠନ: ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଭାଗରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ସମାନ ହେବ। ଉପଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ (ଫିଲ୍ଟର, ସର୍କିଟ, ଇତ୍ୟାଦି) ର ମୂଲ୍ୟ ପୃଥକ ଭାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।
- ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟରରେ, ICU ବାହାରେ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ସମସ୍ତ ଦେୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
- ବ୍ୟବହାର-ଭିତ୍ତିକ ବିଲିଂ: ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସମୟ ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ଥାଏ ତେବେ ବିଲିଂ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
- ସମୟ-ସୀମିତ ପରୀକ୍ଷଣ (୪୮-୭୨ ଘଣ୍ଟା): ଅନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିତି ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ୪୮ ରୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ।
- ୧୪ ଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦାରଖ: ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ ୧୪ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ବହୁମୁଖୀ କମିଟି ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।