ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ନେଲ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ନଖ କେତେ ବିପଦ…
ଶରୀର ପାଇଁ ବିପଦ ନେଲ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ସ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ନେଲ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ସ ଏବଂ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ନଖ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଲମ୍ବା, ଚମକଦାର ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ନଖକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି।
ହେଲେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଚର୍ମ ଏବଂ ନଖ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି, ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ UV ଆଲୋକ ଏବଂ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି:
ଅଙ୍କୋଲୋଜି ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର ଜୟ ଆର. ଅନାମ HT ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ନଖ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସହିତ କିଛି ଲୁକ୍କାୟିତ ବିପଦ ରହିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟାଟି ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ନଖ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଉଡର ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରଣ କରି ନଖରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ପରେ ଏକ UV ଲ୍ୟାମ୍ପ ତଳେ କଠିନ କରାଯାଏ।
ଏହି UV ଆଲୋକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ UVA ରଶ୍ମି ଚର୍ମ କୋଷଗୁଡ଼ିକର DNAକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହି କ୍ଷତି ସମୟ ସହିତ ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାରମ୍ବାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବେଳେବେଳେ ନଖ ବିସ୍ତାରକୁ ବିଶେଷ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ବିପଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିପାରେ।
ଚର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ:
କିଛି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଶହ ଶହ ଥର UV ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ହାତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଉତ୍ପାଦରେ ଫର୍ମାଲ୍ଡାଇଡ୍ ଏବଂ ଟୋଲୁଇନ୍ ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହା ଚର୍ମରେ ଜ୍ୱଳନ କିମ୍ବା ଆଲର୍ଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ UV ରଶ୍ମି ମିଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
କିନ୍ତୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯେ କିଛି ସତର୍କତା ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ନେଲ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବା ଏକ ଭଲ ଧାରଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାରମ୍ପରିକ UV ଲ୍ୟାମ୍ପ ବଦଳରେ LED ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ କିରଣ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି।
କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ:
ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନଖ ବିସ୍ତାରକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଶେଷ ଅବସରରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଭଲ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସର୍ବଦା ଏକ ସମ୍ମାନିତ ସେଲୁନରେ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ଘରେ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ନଖ କାଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ଚର୍ମ ଏବଂ ନଖକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।