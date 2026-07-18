କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅପମିଶ୍ରିତ ସୋରିଷ ତେଲ, ଯାହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନେଲା ୬ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ?
ପଲାମୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଘଟଣା: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୬ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ୬ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ 'ଏପିଡେମିକ୍ ଡ୍ରପ୍ସି' ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଣଘାତୀ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଯାଇଛି।
Palamu Mustard Oil Incident : ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଲାମୁ ଜିଲ୍ଲା ସିକ୍କା ଗ୍ରାମରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଯେଉଁ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ‘ଆର୍ଜିମୋନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିକାନା’ ବା ‘ସତ୍ୟାନାଶୀ’ କିମ୍ବା ‘ପୀତ ଧତୁରା’ ତେଲର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ରାଞ୍ଚିର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ‘ଏପିଡେମିକ୍ ଡ୍ରପ୍ସି’ ନାମକ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ତେଲ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ।
୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା?
ପଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନ୍ ଡାକ୍ତର ଅନିଲ କୁମାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ ରୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅପମିଶ୍ରିତ ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ହୋଇଛି। ପରିବାରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୧୯ ଜୁନ୍ରେ କୁଲଦୀପ ମହତୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବବିତା କୁମାରୀ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନୁଜ ମହତୋ ପରିବାରର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ୨୬ ଜୁନ୍ରେ ଅନୁଜଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଇନ୍ଦୁ କୁମାରୀ ଏବଂ ୨୮ ଜୁନ୍ରେ ଅନୁଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ୱେତା ଦେବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ୨୯ ଜୁନ୍ରେ ଭାଇ ନକୁଳ ମହତୋ ଏବଂ ୮ ଜୁଲାଇରେ ମା’ ଲାଖୋ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ଅପମିଶ୍ରିତ ସୋରିଷ ତେଲ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ?
ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଆର୍ଜିମୋନ୍ (ସତ୍ୟାନାଶୀ) ମଞ୍ଜି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଅପମିଶ୍ରିତ ତେଲ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶରୀରକୁ ଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ‘ଧୀର ବିଷ’ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆର୍ଜିମୋନ୍ ତେଲରେ ‘ସାଙ୍ଗୁଇନାରିନ୍’ ନାମକ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଉପାଦାନ ଥାଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ହୃଦୟ, ଯକୃତ (Liver) ଏବଂ ବୃକ୍କ (Kidney) ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ।
ଅପମିଶ୍ରିତ ସୋରିଷ ତେଲରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ?
ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଣ୍ଟି ଓ ଅପମିଶ୍ରିତ ତେଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଖାଣ୍ଟି ସୋରିଷ ତେଲର ଗନ୍ଧ ଅତି ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ନାକରେ ଝଣଝଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ତେଲରୁ କୌଣସି ଗନ୍ଧ ଆସୁନଥାଏ କିମ୍ବା ଅଜବ ବାସ୍ନା ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅପମିଶ୍ରିତ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଖାଣ୍ଟି ତେଲର ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ ଏବଂ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁତ ସଫା, ହାଲୁକା କିମ୍ବା ପାଣି ଭଳି ପତଳା ଦେଖାଯାଉଥିବା ତେଲ ଅପମିଶ୍ରିତ ହୋଇପାରେ। ବଜାରରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ, କିଣିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।