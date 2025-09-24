ମଦ୍ୟପାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାର, ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା…
କେବଳ ଶରୀର ଉପରେ ନୁହେଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ମଦର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: “ଟିକିଏ ମଦ୍ୟପାନ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ”… ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଅନେକ ଥର କାହାଠାରୁ ନା କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ମଦରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଲୋକ ବେଳେବେଳେ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି।
କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେସ୍ କମେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।
କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି, “ହେ, ମୁଁ କେବଳ ଟିକିଏ ମଦ ପିଏ, ଏହା କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ।” କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
ମଦ୍ୟପାନ କେବଳ ଶରୀର ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ।
ମଦ୍ୟପାନ ଡିମେନ୍ସିଆ, ଏକ ସ୍ମୃତି ହ୍ରାସ ବ୍ୟାଧିର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଦ୍ୟପାନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଏହାକୁ କିପରି ଏଡାଇବା ଏବଂ ଗବେଷଣା କ’ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଗବେଷଣା କ’ଣ କୁହେ: BMJ ଏଭିଡେନ୍ସ-ବେସ୍ଡ ମେଡିସିନ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଗବେଷକ ଅନ୍ୟା ଟୋପିୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ ଡିମେନ୍ସିଆର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଏହି ଗବେଷଣାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜିନ୍-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରାୟ ୫୬୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଗବେଷକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଡିମେନ୍ସିଆର ବିପଦ ତୁଳନା କରି ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣର ମଦ୍ୟପାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ: ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ ଯାକ ମଦ ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ୱା ଦୁଇ ଦିନ ମଦ୍ୟାପାନ କରନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ କମ୍ ବିପଦ ଥାଏ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିମେନ୍ସିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯେତେ ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରାଯାଏ, ଡିମେନ୍ସିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସେତେ ଅଧିକ ଥାଏ।
କେତେ ପରିମାଣର ମଦ୍ୟପାନ କ୍ଷତିକାରକ: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗବେଷକମାନେ ୨.୪ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଡିମେନ୍ସିଆ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜିନ୍ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଦ୍ୟପାନ ସହିତ ଜଡିତ ଜିନ୍ ସ୍ତର ଅଧିକ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡିମେନ୍ସିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥିଲା।
ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ ମଦ ପିଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡିମେନ୍ସିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପିଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୧୫% ଅଧିକ ଥିଲା।
ମଦ୍ୟପାନ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସହିତ ଜଡିତ ଜିନ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବିପଦ ୧୬% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣ କରେ ନାହିଁ ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ଡିମେନ୍ସିଆର କାରଣ ହୁଏ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।