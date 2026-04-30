ଗରମରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସହ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା କେତେ କ୍ଷତିକାରକ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ କ’ଣ, ଜାଣିଲେ ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍ ହୋଇଯିବ
କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସହ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା କେଉଁ ରୋଗକୁ ଡାକିବା ସହ ସମାନ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଖରାଦିନ ହେବା ମାତ୍ରେ ମନ ଖୋଜେ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହୁଅନ୍ତା କି, ଆଉ ତା’ ସହ ଟିକେ ଚିପ୍ସ ହେଲେ ଆହୁରି ମଜ୍ଜା ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ସହ ଚିପ୍ସର ମଜା ନେଇଥିବେ।
ହେଲେ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ? ଏହା ପଛରେ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ କ’ଣ ରହିଛି ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ କ’ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଡକ୍ଟର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗରମ ପ୍ରବାହର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଏହି ଋତୁରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଶରୀରରେ ଠିକ୍ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ତରଳ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ; କିନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ସହିତ ଚିପ୍ସ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
କାରଣ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ତୃଷା ମେଣ୍ଟେ; କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଶରୀରକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିପାରେ।
ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟରେ ଚିନିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ; ଯେଉଁମାନେ ଚିପ୍ସ ସହିତ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସେବନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଶରୀରରେ ଜଳ ହ୍ରାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ।
ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କାହିଁକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶରୀରକୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଡିହାଇଡ୍ରେସନକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।
କ୍ୟାଫିନ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଚିନି ଅଂଶ ଶରୀରରୁ ପାଣି ବାହାର କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲୁଣିଆ ଚିପ୍ସ ତୃଷା ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଚିପ୍ସରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ସେବନ ସ୍ଥୂଳକାୟତାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଭଲ ବିକଳ୍ପ କ’ଣ ହୋଇପାରେ:
କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବଦଳରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ, ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ORS ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ; ଏହା କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୬ ଚାମଚ ଚିନି ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦିନସାରା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପିଅନ୍ତୁ।
ଏହି ଋତୁରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୋଷ ଲାଗୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇ ଚାଲିନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଚିପ୍ସ ବଦଳରେ ଭଜା ମଖାନା ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ତରଭୁଜ ଏବଂ ଖରବୁଜ ଭଳି ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ।