ଛିଙ୍କକୁ ଅଟକାଇବା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ? ଯଦି କେହି ଏପରି କିଛି କରନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହେବ, ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ସଭାରେ, କୌଣସି ଶାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାକ କୁଣ୍ଡୁକୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଛିଙ୍କିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି।
ଏପରି ସମୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ସୌଜନ୍ୟତା କିମ୍ବା ସଂକୋଚ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଛିଙ୍କକୁ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ?
ତୁମେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଛିଙ୍କ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି, ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ, କିମ୍ବା ଭାଇରସ ନାକରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଛିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ଆଲାର୍ମ ଯାହା ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଆଲର୍ଜି ସମୟରେ ଛିଙ୍କ ଆହୁରି ସାଧାରଣ।
ତେଣୁ, ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା ଏକ ସଫା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଛିଙ୍କକୁ ରୋକନ୍ତି ତେବେ କଣ ହେବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପରିଣାମ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
ଛିଙ୍କକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ନାକ ଏବଂ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଛିଙ୍କକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ଚାପ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଏ।
ଏହି ଚାପ କାନ, ଗଳା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ମାମଲା ଦସ୍ତାବିଜ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଛିଙ୍କକୁ ରୋକିବାକୁ ଦ୍ୱାରା କାନର ପରଦା ଫାଟି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ବେକର ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଗୁରୁତର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ବେକରେ ଫୁଲିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କ୍ୱଚିତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଭୁଲ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଛିଙ୍କକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ରୋକିବାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଛିଙ୍କିଲେ କଣ କରିବେ: ଯଦି ଆପଣ ଛିଙ୍କିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଧରି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ନାକକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ରୁମାଲ କିମ୍ବା ଟିସୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡାନ୍ତୁ।
ଯଦି ଟିସୁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କହୁଣୀର ଭିତର ଭାଗରେ ଛିଙ୍କନ୍ତୁ। ଛିଙ୍କିବା ପରେ ସାବୁନରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।