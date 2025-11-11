IED ତୁଳନାରେ କେତେ ଖତରନାକ୍ RDX, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥାଏ ଅଧିକ କ୍ଷତି
କେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରେ ଜାଣନ୍ତି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ୱର ୧୦ ତାରିଖରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୧ ନିକଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସାରା ରାଜଧାନୀରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ରେ ଅଟକିଥିବା ଏକ Hyundai i20 କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ନିକଟରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବିସ୍ଫୋରକ, ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହାକୁ RDX ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି RDX- IED ତୁଳନାରେ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିସ୍ଫୋରଣ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ:
କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ପାଉଡରର ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ର ତୁରନ୍ତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ, ସାଇରନ୍ ବାଜିପାରେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଧୂଳି ଏବଂ ଧୂଆଁରେ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହା ହେଉଛି RDXର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି।
ଏହା କେବଳ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିସ୍ଫୋରକ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ହୃଦୟ। ଯେତେବେଳେ RDX କୁ IED (ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଡିଭାଇସ୍) ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଏ।
RDX କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ:
RDX ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗବେଷଣା ବିଭାଗ ବିସ୍ଫୋରକ କିମ୍ବା ରୟାଲ୍ ଡିମୋଲିସନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜର୍ମାନୀରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଥରାଇ ଦେଇପାରେ।
ଆଜି, RDX କେବଳ ସେନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର IED ବୋମାରେ ଲୋଡ୍ କରି ବିନାଶର ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
IED କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଏକ IED (ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍) ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଲୁହା ପାଇପ୍, ପ୍ରେସର କୁକର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ।
ଏହା RDX, TNT, କିମ୍ବା ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଭଳି ବିସ୍ଫୋରକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। RDX ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯାହାର ବିସ୍ଫୋରକ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଗୁଣ ଅଧିକ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି TNT ୧୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, RDX ୧୫ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ।
RDX ର ଶକ୍ତି:
RDXର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ। ଏକ ଛୋଟ ସ୍ପାର୍କ, ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରିଗର, ଏକ ଟାଇମର୍, କିମ୍ବା ଏକ ରିମୋଟ୍ ସିଗନାଲ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଯେତେବେଳେ RDX କୁ IED ରେ ଯୋଡାଯାଏ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ।
କିପରି RDX, IEDର ମାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି କରେ:
ଏକ ସାଧାରଣ IED ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କିମ୍ବା ଜେଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହା ସୀମିତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, RDX ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ମାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
RDX ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆଘାତ ତରଙ୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ କୋଠାର କାନ୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, ଯାନବାହାନକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପନ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ।
ସାମରିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ RDX ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେତୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା କିମ୍ବା ବଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବା।
ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଅନ୍ୟଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନାଶ।