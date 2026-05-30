କେତେ ଭୟଙ୍କର ଇବୋଲାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ; ୨୨୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଏହାକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥର ଇବୋଲାର ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
Ebola Virus Outbreak : କରୋନା ପରେ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ କଙ୍ଗୋ (ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ) ଏବଂ ୟୁଗାଣ୍ଡାରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଏହାକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥର ଇବୋଲାର ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାହାକୁ ‘ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍’ (Bundibugyo strain) ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଭାଇରସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାપ્ત ଟିକା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇବୋଲାର ଏହି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୨୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି।
ଇବୋଲାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇବୋଲା ଭାଇରସ କରୋନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ। କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଥିବା ବେଳେ, ଇବୋଲାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ଅଧା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇବୋଲାର ମୃତ୍ୟୁହାର (Fatality rate) ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେବେ, ଏହି ଭାଇରସ କରୋନା ଭଳି ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ।
ଇବୋଲା ଭାଇରସ କିପରି ବ୍ୟାପେ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇବୋଲା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତ, ଝାଳ, ଲାଳ କିମ୍ବା ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ଭାଇରସ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁ ନଥିବାରୁ, ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ କରୋନା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଧୀର। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି?
WHO ଏବଂ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ସ୍ପଷ୍ଟ (Confirm) ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କଙ୍ଗୋର ଇତୁରି, ନର୍ଥ କିଭୁ ଏବଂ ସାଉଥ କିଭୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୟୁଗାଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଭାରତରେ କେତେ ବିପଦ ରହିଛି?
ଭାରତରେ ଇବୋଲାର କୌଣସି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସତର୍କତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଙ୍ଗୋ, ୟୁଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ (Health Advisory) ଜାରି କରିଛି। ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଔଷଧ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇବୋଲାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକା ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବିକାଶରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତ ପାଖରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି, ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଇବୋଲା ଭଳି ରୋଗର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇପାରିବ।
ଇବୋଲାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ?
ଇବୋଲାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅନାବଶ୍ୟକ ଭ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବେ ହାତ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର, ବାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରାଇବା ଉଚିତ୍।