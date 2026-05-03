ଜାଣିଲେ ଦେହ ଥରି ଉଠିବ! କିପରି ହୋଇଥିଲା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଥିଲେ ଘୋଡ଼ା
ସତରେ କ'ଣ ଛତ୍ରପତିଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଐତିହାସିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ରାଜା ଶିବାଜୀ’ ୧ ମେ’ ରେ ମରାଠୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା।
ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର କିପରି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେତେ ଘୋଡା ଥିଲା।
ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ କେବେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ:
ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏପ୍ରିଲ ୩, ୧୬୮୦ ରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ରାୟଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଇତିହାସବିଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ବ୍ରିଟିଶ ରେକର୍ଡ ସମେତ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ ଡିସେଣ୍ଟରୀରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖରାପ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିତର୍କ:
ଅନେକ ଐତିହାସିକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଭାବରେ ଘଟିଥିଲା। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ରେକର୍ଡରେ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରି, କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ୧୯୨୬-୨୭ ମସିହାରେ ରାୟଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଖନନ ସମୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ କଙ୍କାଳ ଅବଶେଷ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର।
କିନ୍ତୁ, ଇତିହାସକାରମାନେ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଇତିହାସକାର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାୱନ୍ତ ଏହି ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବାହିନୀ:
ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବାହିନୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେନା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଚତୁର ଘୋଡା ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସାତଟି ପ୍ରିୟ ଘୋଡା ଥିଲା।
ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଘୋଡାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ, ବିଶ୍ୱ, ଗଜରା, ରଣବୀର, ଇନ୍ଦ୍ରାୟଣୀ, ତୁରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ମୋତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଏବଂ ଶେଷ ଘୋଡା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଐତିହାସିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସେନାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦,୦୦୦ ରୁ ୪୦,୦୦୦ ଘୋଡା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା: ପାଗା ଏବଂ ସିଲାହଦାର।
ପାଗା ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିଲାହଦାର ରେ ସୈନିକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଘୋଡା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସେନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୀମଥାଡି ପ୍ରଜାତିର ଘୋଡା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ଘୋଡାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଗତି, ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ।