କଣ ଏହି ଚିକେନ୍ ୬୫, କିପରି ହୁଏ ତିଆରି, କିଏ ଦେଲା ଏହାର ନାଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟର ଇତିହାସ 

By Jyotirmayee Das

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଶସ୍ତାରେ ଯଦି କିଛି ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ କଥା କୁହାଯାଏ ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ।

ଚିକେନର ଯେତେ ଆଇଟମ୍ ଖାଉଥିଲେ ବି ଚିକେନ୍ ୬୫ର ସ୍ଵାଦ କିନ୍ତୁ ନିଆରା । ଚିକେନର ଏହି ଆଇଟମ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଇଥିବେ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ନାଁ ପଛର ରହସ୍ୟ ବୋଧେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ…

୬୫ ପଛର କାରଣ: ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଚିକେନ୍ ୬୫ ମୂଳତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିବା ଏକ ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ । ଏହି ସମ୍ଭନ୍ଧରେ ରୌନକ୍ ରାମଟେକେ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ ।

ରୌନକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆଇଟମରେ ୬୫ଟି ମସଲା ପଡୁଥିବା କିମ୍ବା ୬୫ଟି ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଅଥବା ୬୫ଦିନ ଧରି ଚିକେନକୁ ମେରିନେଟ୍ କରାଯାଉଥିିବା ନେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁମାନ ରହିଛି । ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମଟି ୧୯୬୫ରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା । ଖାସ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମର ନାମକରଣ କିଛି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ହୋଟେଲରେ ହୋଇଥିଲା: ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ବୁହାରି ହୋଟେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ୬୫ ଭଳି ଆଇଟମକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚଖାଇଥିଲା । ବୁହାରି ହୋଟେଲକୁ ୧୯୫୧ରେ ଏଏମ୍ ବୁହାରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହି ହୋଟେଲଟି ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆରାମଦାୟକ ଭୋଜନର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲା । ସେ ସମୟର ମଦ୍ରାସ୍ ଆଜି ଚେନ୍ନାଇରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ହେଲେ ହୋଟେଲ ବୁହାରିର ଉଦ୍ଭାବନ ଚିକେନ୍ ୬୫ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛି ।

ରୌନକଙ୍କ ଭିଡିଓ ତଥା ଗୁଗଲରେ ଟିକେ ଖୋଳତାଡ କଲେ ଯେ କେହି ବି ଚିକେନ୍ ୬୫ର ଇତିହାସ ତଥା ନାମକକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ । ହେଲେ ଏହି ଆଇଟମର ନାମକରଣ ପଛରେ କିଛି ଏପରି କାରଣ ଥିବା ନେଇ ବୋଧ ହୁଏ କେହି ଅନୁମାନ କରିନଥିବେ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବି ଖୁବ୍ ସହଜ । ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦହି ଏବଂ ମସଲାରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରାଯାଏ। ଅଦା-ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଲାଲ ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ହଳଦୀ, ଜିରା ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ଭଳି ମସଲା ମିଶାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଛାଣିବା ସମୟରେ ଚିକେନ୍ କୁ ଅଧିକ ମୁଡମୁଡିଆ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଅଟା ମଧ୍ୟ ମିଶାନ୍ତି। ଏହି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଗରମ ତେଲରେ ଡିପ୍-ଫ୍ଲାଏ କରାଯାଏ।

ଏହା ଟିକେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ତେଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ । ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଯାଏ। ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗଠନ।

 

