ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କିପରି ହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କିଛି ଅଜଣା କଥା

ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା, ଯାହା ବୋହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅକ୍ଟୋବର ୩୧, ୧୯୮୪… ସକାଳ ୯:୩୦… ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ରୋଡରେ ଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା।

ଅପରେସନ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାରର ପ୍ରତିବାଦରେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ବିଅନ୍ତ ସିଂହ ଏବଂ ସତଓ୍ୱନ୍ତ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିଦ୍ ଦିବସ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ପୁରା ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି।

ଆଇରନ ଲେଡି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ, ପୋଖରାନ ଚୁକ୍ତିନାମା, ଅପରେସନ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକର ଜାତୀୟକରଣ ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯାଏ।

ଜୁନ୍ ୨୫, ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ସେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧକାର ସମୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ୨୧ ମାସର ଅବଧିରେ, ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରେସର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅଜଣା କଥା ଅଛି ଯାହା ସହିତ ଲୋକମାନେ ପରିଚିତ ନୁହଁନ୍ତି।

ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଝିଅ ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କିପରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ?

ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକ ନାମ ‘ଇନ୍ଦୁ’:

ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ କମଳା ନେହେରୁଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୧୯୧୭ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆହ୍ଲାବାଦରେ ହୋଇଥିଲା।

ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ କମଳା ନେହେରୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା।

ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଘରର ନାମ ଥିଲା ଇନ୍ଦୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପିତା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତେଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାମକରଣ କରିବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜେଜେବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନିଜେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ।

ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କମଳା ନେହେରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ:

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୧୨ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଫୋର୍ଟ ତେମୁଲଜୀ ନିର୍ମାଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରତିବାଇ।

ସେମାନେ ମୂଳତଃ ଗୁଜୁରାଟୀ ଥିଲେ। ଫିରୋଜଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ମେରାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ସମୟରେ ଫିରୋଜଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା।

ପରିବାରର ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଫିରୋଜ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।

ଫିରୋଜ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ତାଙ୍କର କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଅଧିକ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।

ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ, ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜନୀତିରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଗଲେ। ସେ ୧୯୩୦ ମସିହାରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ କମଳା ନେହେରୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ, ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ମାଆ କମଳା ନେହେରୁ ଏକ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ।

ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ବଦଳିଲା ପରିଚୟ:

ଏହା ପରେ, ସେ ଫିରୋଜଙ୍କ ଘରକୁ ଆନନ୍ଦ ଭବନକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ଏବଂ ଏହିପରି ନେହେରୁ ପରିବାରର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଗଲେ।

ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ କମଳା ନେହେରୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିକଟତର ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କମଳା ନେହେରୁ ଫିରୋଜଙ୍କ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ସହିତ ନିକଟତର ହେବା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯାହା ଦେଖି ସେ ରାଗିଯାଇଥିଲେ।

ଇନ୍ଦିରା ଏବଂ ଫିରୋଜ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଥିଲେ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ମାଆ ଜାଣିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏ ବିଷୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସମାଧାନ ପାଇ ଫିରୋଜଙ୍କୁ “ଗାନ୍ଧୀ” ଉପନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଫିରୋଜ ଖାନ “ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀ” ହୋଇଗଲେ।

୧୯୪୨ ମସିହାରେ, ଫିରୋଜ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ “ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ” ହୋଇଗଲେ।

