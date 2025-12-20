୨ ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱକପରେ କିପରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ଇଶାନ କିଷାନ, କାହିଁକି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସତ

ଭାରତ ପାଇଁ ୨ ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍। ଏବେ ସିଧା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ମିଳିଲା ଅଣ୍ଟ୍ରି, BCCI ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଚୟନରେ ଏକାଧିକ ଖେଳାଳି ବାଦ୍ ପଡିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି BCCI। ସେହିପରି ଏହି ଦଳରେ ଏପରି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି।

ହେଲେ, ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି, BCCI ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ଖେଳାଳି BCCIର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅଂଶ ବି ନୁହନ୍ତି।

ଏହି ଖେଳାଳି ୨ ବର୍ଷ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ:

ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ସେହି ଖେଳାଳି ଜଣକ କିଏ? ଯାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଟି-୨୦ରେ ଅଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଛି। ତେବେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇଶାନ କିଷାନ।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇଶାନ କିଷାନଙ୍କୁ BCCI ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରିଛି। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ଇଶାନ କିଷାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।

କିଷାନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଫର୍ମକୁ ବିଚାର କରି, BCCI ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଷାନ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୦ଟି ଇନିଂସରେ ୫୧୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ୍ ୧୯୭.୩୨ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୩୩ଟି ଛକା ଏବଂ ୫୧ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି T20 ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କିଷାନ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।

କାହିଁକି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିଥିଲେ:

ପ୍ରକୃତରେ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇଶାନ କିଷାନ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ହେଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।

ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ତଥାପି, ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।

