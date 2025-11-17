ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନା ଅଭିଶାପ… କ’ଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ କାରଣ
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନେକ ମହିମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରାଗାରରେ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଖନ ଚୋରି କରିବା, କଂସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ରାସ ଲୀଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରି ଅନେକ ଲୀଳା ଅଛି ଯାହା ହୁଏତ କାହାକୁ ଅଜଣା ନଥିବ।
ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଆସେ, ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା? କେହି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା?
କେହି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ନା କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାଛିଥିଲେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ।
ମହର୍ଷି ବେଦ ବ୍ୟାସ ୧୮ ଖଣ୍ଡରେ ମହାଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ୧୮ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବ ବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ବଂଶ ସହିତ, ଆଉ ଏକ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା: ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯଦୁବଂଶ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ।
ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରର କାହାଣୀ:
ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯଦୁବଂଶର ବିନାଶ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ।
ଦୁର୍ଯୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତଭିଜା ଶରୀର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଦୁର୍ଯୋଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ।
ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇ ପାରିଥାନ୍ତ।”
ଗାନ୍ଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ମୋର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ୟ, ତେବେ ଯେପରି ମୋର ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ୩୬ ବର୍ଷ ପରେ ତୁମର ଯାଦବ ବଂଶ (ଯଦୁବଂଶ) ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।” ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଠିକ୍ ୩୬ ବର୍ଷ ପରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଲା।
ସାମ୍ବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଦ୍ୱାରକା ଧ୍ୱଂସର କାରଣ:
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ନଗରୀ ଦ୍ୱାରକାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଥରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା, ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ନାରଦ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରକା ଆସିଥିଲେ। ତା’ପରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାମ୍ବ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ମନୋଭାବରେ ପଡ଼ିଗଲେ।
ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିନୟ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁର ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିଲେ।
ଏହା ଜଣେ ଋଷିଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କଲା, ଯିଏ ସାମ୍ବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଏକ ଲୁହା ତୀର ଜନ୍ମ ଦେବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ।
ସାମ୍ବ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଘଟଣାଟି କହିଲେ। ଅଭିଶାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଉଗ୍ରସେନ ସାମ୍ବଙ୍କୁ ଏକ ଲୁହା ତୀରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ କହିଲେ।
ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସାମ୍ବ ତାହା କଲେ। ଉଗ୍ରସେନ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶା ଉତ୍ପାଦିତ କିମ୍ବା ବଣ୍ଟନ ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଦ୍ୱାରକାରେ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେପରିକି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖ, ତାଙ୍କ ରଥ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ହଳ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା।
ଦ୍ୱାରକାରେ ଅପରାଧ, ପାପ ଏବଂ ଅମାନବତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଘୃଣାର ଭାବନା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଋଷି ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା।
ଏସବୁ ଦେଖି, କୃଷ୍ଣ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାସ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାରକାର ଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଯାଦବ ବଂଶ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ି ମରିଗଲେ।
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା:
ଏହି ଘଟଣା ପରେ, କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଛ ତଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜର ନାମକ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ।
ଦୂରରୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରିଣ ଭାବି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଏକ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କଲେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତା’ପରେ କୃଷ୍ଣ ଜରଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ।
କୃଷ୍ଣ ଶିକାରୀ ଜରାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାମ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବାଳିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଜରା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବାଳି ଥିଲେ। ଏହା କହି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କଳିଯୁଗ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।