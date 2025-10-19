ରୋହିତ ଶର୍ମା କିପରି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ୧୦ କିଲୋ ଓଜନ କମାଇଲେ, ୨୫୨ ଘଣ୍ଟା ଏହିସବୁ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା

କିପରି ମୋଟାରୁ ପତଳା ହୋଇଗଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା?

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପର୍ଥ ODIରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ନଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫିଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏସବୁ ୨୫୨ ଘଣ୍ଟାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଫଳ ଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ରୋହିତ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିପରି?

ସେ ସେହି ୨୫୨ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କ’ଣ କରିଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସେହିମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ।

ରୋହିତ କିପରି କମାଇଲେ ଓଜନ: 

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ ବିଷୟରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେ?

ଅଭିଷେକ ନାୟାର ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅଭିଷେକ ନାୟାର ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମା କେବଳ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଭିଷେକ ନାୟାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ତେଣୁ, ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ।

୨୫୨ ଘଣ୍ଟାର ଫଳାଫଳ: 

ଅଭିଷେକ ନାୟାର କହିଥିଲେ ଯେ ରୋହିତ ତିନି ମାସରେ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ରୋହିତ କିପରି ତାଙ୍କର ଓଜନ ହ୍ରାସ ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ନାୟାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ ଯେଉଁ ୧୨ ସପ୍ତାହର ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଠ ସପ୍ତାହ କଠିନ ତାଲିମ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାକି ଚାରି ସପ୍ତାହ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଆଠ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରୁ, ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ଶରୀର ଗଠନ ମାନସିକତା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତିନି ମାସ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଝାଳ ବୁହାଇଥିଲେ। ସେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଦିନକୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସପ୍ତାହରେ ୨୧ ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ।

ସେହିପରି, ୧୨ ସପ୍ତାହ ଧରି ସେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଫିଟ୍ ଶରୀର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ୨୫୨ ଘଣ୍ଟା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ।

