କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ର ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ପଲାଶଙ୍କ ବାହାଘର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସତ!
ଏହିସବୁ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି-ପଲାଶଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ ର କାରଣ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ନୀରବତା ପରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଡ଼ି ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ବିବାହ ହଠାତ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ସ୍ମୃତି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏମିତି ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ଏପରକି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲେ?
ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାମ ଏବଂ ଚେହେରା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରି ୧୮ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା କାହାକୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି?
ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଳାଶଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ:
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଗଲା। ହଠାତ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ଏକାଠି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ।
ପରସ୍ପରର ଜନ୍ମଦିନରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ତା’ପରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ବିଦେଶରେ ଏକ ସଂଗୀତ କନସର୍ଟ ସମୟରେ, ପଲାଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟଠାରୁ ଗତବର୍ଷ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଡବ୍ଲୁପିଏଲ ଟାଇଟଲ ବିଜୟରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ ତାରକାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ଏହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅପାର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ବିବାହ ଘୋଷଣା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ:
କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସିଥିଲା ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।
ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ପଲାଶ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ମୃତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇନ୍ଦୋରର ବୋହୂ ହେବେ।
ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ଗୋଟିଏ କରିଦେଇଥିଲା। ତା’ପରେ, ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ, ପଲାଶ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ବିବାହ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଖବର ଆସିଲା ଯେ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲିରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ନୂତନ ଘରେ ବିବାହ ହେବ। ବିବାହ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ, ପଳାଶ ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ହାତରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇବାର ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।
ବିବାହ ଦିନ ହିଁ ପରିବେଶ ବଦଳିଗଲା:
ଏହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ, ରାଧା ଯାଦବ, ଶେଫାଲି ବର୍ମା ଏବଂ ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ ସମେତ ଅନେକ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି ସାଙ୍ଗଲିରେ ପହଞ୍ଚି ବିବାହ ରୀତିନୀତିରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ।
ହଳଦୀ ଉତ୍ସବ ହେଉ, ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବ ହେଉ କିମ୍ବା ମେହେନ୍ଦି ଉତ୍ସବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିବାହ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍, ନଭେମ୍ବର ୨୩, ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଖବର ଆସିଲା।
କିଛି ସମୟ ପରେ, ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ବାପା ସୁସ୍ଥ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ସେଠାରୁ ବିବାହ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତା’ପରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ପଲାଶ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗୁଜବରେ ଭର୍ତ୍ତି:
କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ମେରୀ ଡି’କୋଷ୍ଟା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ପୁରା କାହାଣୀକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଲାଶଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଚାଟର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଡି’କୋଷ୍ଟାଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ଲର୍ଟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ପଲାଶ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ଖବର ଘୂରି ବୁଲିଲା।
ଧୀରେ ଧୀରେ, Reddit.com ରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅନେକ ଅଜ୍ଞାତ ସୂତ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ପଲାଶ ମୁଛଲ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ଲର୍ଟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ଏକ Reddit ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପଲାଶଙ୍କୁ ଜଣେ କୋରିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କ ସହିତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଏହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।
ମୁଛଲ ପରିବାରଙ୍କ ଦାବି:
ହେଲେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ପଲାଶଙ୍କ ମାଆ ହଠାତ୍ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପଲାଶ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହିଁ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ପଲାଶଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ପଲକ ମୁଛଲ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ, ସେ ପଲାଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଥିଲେ।
୧୪ ଦିନ ପରେ, ସ୍ମୃତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଶେଷରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରେ ବିବାହ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପଲାଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କରିଥିଲେ। ପଲାଶ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପଲାଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦାବିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।