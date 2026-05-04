ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଶାହଙ୍କ ରଣନୀତି… ମମତାଙ୍କ ଭରସା ଉପରେ କିପରି ଭାରି ପଡ଼ିଲା BJP
ମମତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଜେପି କିପରି ପଛରେ ପକାଇଲା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାସୀନ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେବେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ, ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ସମକାଳୀନ ଭାବରେ, ବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ରଣନୀତିର ବିଜୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅନେକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନ ଧରି ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଲି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ମମତାଙ୍କ ଭରସା ବନାମ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି:
୧- ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବନାମ ୧,୫୦୦ ଟଙ୍କା। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଜି: ଯେଉଁଠି ଟିଏମସି ୧,୫୦୦ ଟଙ୍କା ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଠି ବିଜେପି ଏହାର ଦୁଇଗୁଣ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା।
୨- ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଗୁଣିଆ ସହାୟତା: ମମତାଙ୍କ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର’ ଯୋଜନା, ଯାହା ୧,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ‘ନାରୀ ସମ୍ମାନ’କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନୀ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ।
୩- ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ: ଡିଏ ଏବଂ ଦରମାରେ ଅସଙ୍ଗତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ଟିଏମସି। ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି।
୪- ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩% ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି: କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି।
୫- ୟୁସିସି କାର୍ଡ: ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା- ବିଜେପି ଏହାକୁ “ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ” ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହା ଟିଏମସିର କଥାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ମତ।
୬- ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା: “ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଶାନ୍ତର କରନ୍ତୁ” – ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚୟ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ।
୭- ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବନାମ କଟ୍-ମନି: ବିଜେପି ନିଜକୁ ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କଲା।
୮- ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସିଙ୍ଗୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର: ସିଙ୍ଗୁରକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।
୯- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ: ବଙ୍ଗଳାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଭଳି ଯୋଜନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
୧୦- ଏକ ବିକଶିତ ବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ: ଟିଏମସିର କଲ୍ୟାଣ ମଡେଲର ମୁକାବିଲା କରି ବିଜେପି ବିକାଶ, ନିବେଶ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା।
ବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଉତ୍ଥାନ:
୧- ରଣନୀତି, ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିସ୍ତାର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ।
୨- ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଡେଲ: ଦିଲ୍ଲୀର ରଣନୀତି ଭୂମିରେ ସଠିକତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା।
୩- ବୁଥ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି: ୮୨,୦୦୦ ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୭୧,୦୦୦ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କବଜା, ଏହିଠାରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣଭୂମି ପାଲଟିଗଲା।
୪- କମିଟି ମଡେଲର ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ: ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭୂମି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା।
୫- ପୁରୁଣା କ୍ୟାଡରର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ: ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିବା ମୂଳ ଶକ୍ତି ପୁନଃଉଦ୍ଧାର।
୬- ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆସନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
୭- ଆରଏସଏସର ନୀରବ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଡ୍ରଇଂ ରୁମ ବୈଠକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଏକ ସାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା।
୮- କ୍ୟାଡର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ତାରକାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା: ଟଲିଉଡ୍ ଚେହେରା ଏବଂ ଦାଗୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥର, କେବଳ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
୯- ସାମାଜିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରବେଶ: ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳି ଏବଂ ମାରୱାଡି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏକ ନୂତନ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା।
୧୦- ବର୍ଣ୍ଣନାର ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତନ: ‘ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ’, ‘ଅନୁପ୍ରବେଶ’, ଏବଂ ‘ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା’କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଦର୍ଶଗତ ଢାଞ୍ଚା ଗଠନ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା।