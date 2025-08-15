ହାତରେ ପୋଡ଼ା ଦାଗ, ରାତି ୨ଟାରେ ଟନେଲରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା ଯୁବକଙ୍କ ଶବ

ଟନେଲରେ ଶବକୁ ଦେଖି RPFର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲାଣି।

କୋଲକାତା: ଦେହରେ ରହିଛି କଳା ଟି-ସାର୍ଟ ଓ ନୀଳ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ରହିଛି ପୋଡ଼ା ଦାଗ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଳମ୍ୱିତ ରାତିରେ ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି।

ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ’ଣ ଘଟିଛି? ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ? ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମେଟ୍ରୋରୁ ଟନେଲରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା?

ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ: ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।  ଯେତେବେଳେ ଆରପିଏଫ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ଏବଂ ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ।

ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ କଡ଼ରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ।  ଯାହାକି ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଟନେଲରେ ପଡିଥିଲା।  ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ କୋଲକାତା ମେଟ୍ରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସତ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କିଛି ଥିଲା।

ମେଟ୍ରୋର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ପରିଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁବକ ଜଣକ କିପରି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।  ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେଉଁ ରୁଟ୍ ନେଇଥିଲେ? ଏବଂ ଘଟଣାଟି କାହିଁକି ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ RPFକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ RPF ଏବଂ ପୋଲିସ ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଭା ହେଉଛି।

