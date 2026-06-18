କେମିତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, କିଏ କରାଇଥିଲା ଚୁକ୍ତି ?

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ଐତିହାସିକ ଭର୍ସେଲ୍ସ ପ୍ରାସାଦ ଠାରେ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରାସାଦର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

By Priyanka Das

US-Iran Peace Deal : ଫ୍ରାନ୍ସର ଐତିହାସିକ ଭର୍ସେଲ୍ସ ପ୍ରାସାଦ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀ ସାଜିଛି।
ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ଏକ ଐତିହାସିକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିନର ଅବସରରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାମ ଲଗାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦରେ ଆଜି ଶାନ୍ତିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେହି ପ୍ରାସାଦରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିର କାହାଣୀ ରଚାଯାଇଥିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଭର୍ସେଲ୍ସ ପ୍ରାସାଦରେ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି

ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ଜି-୭ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ସେଲ୍ସର ସେହି ଆଲିସାନ ପ୍ରାସାଦରେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ଏକ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଭର୍ସେଲ୍ସର ଏହି ମାଟି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଦେଖିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମମତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ଋତବ୍ରତ ହେଲେ ବିରୋଧୀ…

ରାଜଭର ଯାହାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କରିଥିଲେ; ଶେଷରେ…

ଯେବେ ଥମିଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ

ଏବେ ଯଦି ଇତିହାସ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କିଏ ସାଲିସ ବା ଚୁକ୍ତି କରାଇଥିଲା। ୧୯୧୪ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ୧୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୧୮ରେ ଏହା ଉପରେ ବିରାମ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ-ହଙ୍ଗେରୀ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି (Central Powers) ମାନଙ୍କର ସେନା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାକି ଥିଲା, ନା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଜର୍ମାନୀରେ ନିଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ହିଁ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ସଙ୍କଟକୁ ଦେଖି ଶେଷରେ ଜର୍ମାନୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଦଲିଲରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା।

ଭର୍ସେଲ୍ସ ଚୁକ୍ତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଯଦିଓ ୧୯୧୮ ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ୧୯୧୯ ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହିଁ ‘ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ’ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧୀନରେ ୨୮ ଜୁନ୍ ୧୯୧୯ରେ ‘ଭର୍ସେଲ୍ସ ଚୁକ୍ତି’ (Treaty of Versailles) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସେହି ଚୁକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୋହର ବାଜିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଜୟୀ ମିତ୍ରପକ୍ଷ (Allied Powers) ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରାଜିତ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ପାଖରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା।

କିଏ ଶେଷ କରାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ?

ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ଏବଂ ଏହି ବୃହତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ‘ବିଗ୍ ଫୋର୍’ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜ କ୍ଲେମେନସୋ, ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡେଭିଡ୍ ଲୟଡ୍ ଜର୍ଜ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଟୋରିଓ ଅରଲାଣ୍ଡୋ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ଚାରି ନେତା ମିଶି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବିଶ୍ୱର ମାନଚିତ୍ର କେମିତି ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ମହାଯୁଦ୍ଧ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୱିଲସନ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏହି ସମୟରେ ‘ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ’ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ମମତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ଋତବ୍ରତ ହେଲେ ବିରୋଧୀ…

ରାଜଭର ଯାହାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କରିଥିଲେ; ଶେଷରେ…

କ’ଣ ଆଖିକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ AC ପବନ ? ଜାଣନ୍ତୁ…

‘ଆମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ’;…

1 of 29,182