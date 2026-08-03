୬ ବର୍ଷ ପରେ କିପରି ଖୋଲିଲା ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା? ଜାଣନ୍ତୁ A to Z ଡିଟେଲ୍ସ
୬ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଲା ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ଡର ଟ୍ରେଡ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଗଷ୍ଟ ୧ (ଶୁକ୍ରବାର) ଠାରୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୩,୪୮୮ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC)ର ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୌକି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହି ତିନୋଟି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୌକି ମଧ୍ୟରେ ସିକ୍କିମର ନାଥୁଲା ସୀମା ପୋଷ୍ଟ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ-ନେପାଳ ଟ୍ରାଇ-ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଥିବା ଲିପୁଲେଖ ପାସ୍ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଶିପକି ଲା ସୀମା ପୋଷ୍ଟ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି।
ନାଥୁଲା ଏବଂ ଲିପୁଲେଖ ପାସ୍ ମାର୍ଗରେ ତିବ୍ବତ ସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର କୈଳାସ-ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏବେ ଏହି ତିନୋଟି ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୌକିରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡୋ-ତିବ୍ବତ ବର୍ଡର ପୋଲିସ୍ ଏହି ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସୂଚନା ଦେବା ସହ ସୀମା ଖୋଲାଯାଇଥିବାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି।
ପ୍ରକାଶିତ ଫଟୋରେ ଆଇଟିବିପି ଯବାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ, ଚୀନର ସୀମା ପୋଲିସ୍ ସହ ଉଭୟ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବିରତି ପରେ ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।
ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ:
ସିକ୍କିମର ନାଥୁଲା ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ଶେରାଥାଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ବଜାର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଉଭୟ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷ ପରେ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଅବସରରେ ସିକ୍କିମର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟି.ଟି. ଭୁଟିଆ ମଧ୍ୟ ନାଥୁଲା ସୀମା ପୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୌକିଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଇଛି? ତାହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟର ଇତିହାସ ଓ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିନେବା।
ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୫୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଚୀନରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ, ଟେଲିକମ୍ ଉପକରଣ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଔଷଧ ତିଆରି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନି କରିଥାଏ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ଚୀନକୁ ଲୁହାପଥର, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ତେବେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି।
ଭାରତ ଚୀନରୁ ଯେତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନି କରୁଛି, ତାହା ତୁଳନାରେ ଚୀନକୁ ରପ୍ତାନି ବହୁତ କମ୍। ଫଳରେ ଭାରତକୁ ଚୀନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟିକ ଘାଟତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
୨ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଚୀନରୁ ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନି କରିଥିବା ବେଳେ, ଚୀନକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରିଛି।
କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ଏବଂ ୨୦୨୦ର ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା।
ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମାର୍ଗରେ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନି-ରପ୍ତାନି ଜାରି ରହିଥିଲା। ତେବେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୌକିଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।
୨୦୨୦ର ଗାଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଚୀନର ଅନେକ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମାରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଡର ଟ୍ରେଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ସୀମାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା।
ଯଦିଓ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ଭାରତ-ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ମୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ।
ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷ ପରେ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ତିନୋଟି ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୌକିରୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ଫଳ, ମସଲା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ।
ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ପରି, ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ପୋନି ଏବଂ ଛୋଟ ଭ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାରଣ ନାଥୁଲା, ଲିପୁଲେଖ ଏବଂ ଶିପକି ଲା ଏହି ତିନୋଟି ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୌକି ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାରରୁ ୧୨ ହଜାର ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛୋଟ ଯାନ ଏବଂ ଖଚ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୌକିଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଖୋଲିବାକୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ସଂଘର୍ଷର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଡିସ୍-ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏବଂ ବିଶେଷକରି ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ସମସ୍ତ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଛକୁ ହଟିଥିଲେ।
ତେବେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, ସୀମାରେ ତଣାପୋଡ଼ କମାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଉପରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିହେବ ନାହିଁ।
ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଚୀନର ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ‘ସାଲାମି ସ୍ଲାଇସିଂ’ ରଣନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି କୌଶଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ।
ଦୁଇ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି:
ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୩,୪୮୮ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାର ପୂର୍ବ ଲଦାଖର କାରାକୋରମ ପାସ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସିକ୍କିମ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଚୀନ ସେନାର ବଡ଼ ଧରଣର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ ସୀମାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଏହାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ତିନୋଟି ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୌକି ପୁନର୍ବାର ଖୋଲାଯାଇଛି।
ଏହି ତିନୋଟି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୌକି ଏଭଳି ସମୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ଓ ୧୩ ତାରିଖରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଦୀର୍ଘ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଛି।
ତେବେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଗତ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ରୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏସ୍ସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୪ରେ ରୁଷର କାଜାନରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା।
ସେହି ସମୟଠାରୁ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି କାଜାନ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ, ଭାରତ ସହ ଡିସ୍-ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।