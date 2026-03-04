ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ହୋଲି କିପରି ପାଳୁଥିଲେ, ବାବରଙ୍କଠୁ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥା ଏମିତି ଥିଲା

ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବକୁ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳୁଥିଲେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହୋଲିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା।

ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ, ଏହି ପର୍ବ ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଗଲା। ରାଜ ଦରବାରରେ ଏହା ଈଦ୍-ଏ-ଗୁଲାବି କିମ୍ବା ଆବ-ଏ-ପାଶି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା।

ଆକବର ହୋଲି ପର୍ବ କିପରି ପାଳନ କରୁଥିଲେ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭିଲିଆନ୍…

T20 World Cup: ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼…

ଆକବର ହୋଲିକୁ ଏକ ରାଜକୀୟ ପର୍ବରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ ଅନୁସାରେ, ହୋଲି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାସ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଉଥିଲା। ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳ ତୋପ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବ।

ରାଜପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ପାତ୍ରରେ କେସର ଏବଂ ହିବିସ୍କସରୁ ତିଆରି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆକବର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ।

ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହୋଲି:

ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହୋଲି ପାଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମେହଫିଲ-ଏ-ହୋଲି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ରାଜ ଦରବାରରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟର ଏକ ସମାବେଶ ଥିଲା।

ତାଙ୍କ ସମୟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛୋଟ ଚିତ୍ରରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୁରଜାହାନ ଏବଂ ହାରେମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳୁଥିବାର ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି।

ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଇଦ୍-ଏ-ଗୁଲାବି:

ଶାହଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ, ହୋଲିକୁ ଈଦ୍-ଏ-ଗୁଲାବି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ ଧାମ୍ ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଦିନ ସଂଗୀତ, କୱାଲି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଦରବାରବାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଲି:

ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଶାସକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିନଥିଲେ, ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଶାଇସ୍ତା ଖାନଙ୍କ ପରି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ସେନାପତି ହୋଲି ପାଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କିଛି ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୠରଙ୍ଗଜେବ ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସବକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ।

ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ ହୋଲି:

ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ହୋଲିର ଜଣେ ମହାନ ଉତ୍ସାହୀ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଗୁଲାଲ (ରଙ୍ଗୀନ ପାଉଡର) ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।

ଜାଫର ନିଜେ ହୋଲି ଗୀତ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅନେକ ହୋରିଆ (ଗୀତ) ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ପଛରେ ଏବଂ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ରାଜଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭିଲିଆନ୍…

T20 World Cup: ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼…

ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ହେଲେ ଖାମେନିଙ୍କ…

ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶ…

1 of 28,422