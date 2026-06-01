ଭାରତରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ତମ୍ବାଖୁ ? କଲମ୍ବସଙ୍କ ଏକ ଭୁଲ୍ ଏବଂ ମୋଗଲଙ୍କ ବ୍ୟାନ; ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏହି କାହାଣୀ
ଆଜିର ସମୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ତମ୍ବାଖୁର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରାଯାଉଛି। ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଶ୍ରି ଏବଂ ଜର୍ଦ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ତମ୍ବାଖୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଭାରତରେ ଶେଷରେ ତମ୍ବାଖୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତମ୍ବାଖୁର ଭାରତ ଆଗମନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ।
ଆମେରିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତମ୍ବାଖୁର ଯାତ୍ରା
ତମ୍ବାଖୁର ଇତିହାସକୁ ନେଇ କାଉଣ୍ଟ କର୍ଟି, ହରବର୍ଟ ଜୋସେଫ ସ୍ପିଣ୍ଡେନ୍, ଜେ.ଏଚ୍. ମାନସ, କ୍ରିକ ବ୍ୟାକହୋମ୍ ଏବଂ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ଏଲ୍. ୱିଣ୍ଡରଙ୍କ ପରି ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ମତ ଯେ, ତମ୍ବାଖୁ ମୂଳତଃ ଆମେରିକୀୟ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪୯୨ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ ତାଙ୍କର ୧୨୦ ଜଣ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦୁନିଆ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଲମ୍ବସ ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ହାତରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଧରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଜଳୁଥିବା କୋଇଲାରୁ ଜଳାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରୁଥିଲେ।
ଆମେରିକାକୁ ଭାରତ ଭାବି ଭୁଲ୍ କରିଥିଲେ କଲମ୍ବସ
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁହଁରେ ରଖୁଥିଲେ, ଫୁଙ୍କ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଭିତରକୁ ଟାଣୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି କଲମ୍ବସ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତ ବୋଲି ଭାବିବାର ଭୁଲ୍ କରି ବସିଲେ, କାରଣ ଭାରତରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଥିଲା, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ, ସେ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ତମ୍ବାଖୁ ମୂଳତଃ ଆମେରିକାର ଏକ ଦାନ।
ଭାରତରେ ତମ୍ବାଖୁ ଆଣିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍
କଲମ୍ବସଙ୍କ ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ତମାଖୁ ଏବଂ ଭାରତ ଉଭୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ। ୨୦ ମଇ ୧୪୯୮ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋ-ଡା-ଗାମା କୋଝିକୋଡ୍ (କାଲିକଟ)ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଟିମ୍ ୧୫୦୮ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ତମାଖୁର ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗ ଭଳି ଉଦ୍ଭିଦର ବ୍ୟବହାର ଧୂମ୍ରପାନ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା।
ତମାଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା ଭାରତର ଜଳବାୟୁ
ତମାଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଧୂମ୍ରପାନର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାରୁ ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଆଗଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଏହା କେବଳ ଚାଷୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ତମାଖୁର ପ୍ରବେଶ ହୋଇନଥିଲା।
ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଚିଲମ
ବିଦ୍ୱାନ ଇର୍ଫାନ୍ ହବିବଙ୍କ ମତରେ, ‘ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ’ ଲେଖାଯିବାର ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ମକ୍କାରୁ ଫେରିଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ସେଠାରେ ତମାଖୁର ପ୍ରଚଳନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ, ବିଜାପୁରରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ଶାହୀ ଦୂତ ଅସଦ ବେଗ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁକ୍କା ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନୂତନ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତମାଖୁ, ଯାହା ମକ୍କା ଏବଂ ମଦୀନାରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅସଦ ବେଗ କିଛି ତମାଖୁ ଅନ୍ୟ ଦରବାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ।
ଏକ ଘଟଣା ଯାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ବି ହୁଏ
ଏକ ଘଟଣା ଯାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ବି ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦରବାରୀ ମିର୍ଜା ଅଜିଜ୍ କୋକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଔଷଧ ଭାବରେ ବିଜାପୁରରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଚିଲମ୍କୁ ଆକବରଙ୍କ ନିକଟରେ ପେଶ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆକବର ଏହାର କିଛି କଷ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶାହୀ ହକିମ୍ ଅବଦୁଲ ଫତେହ ଗିଲାନୀ ଏହି କଥା ନେଇ ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ କିପରି ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ଯୁକ୍ତିକୁ ଗରମ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଆକବର ଏହାକୁ ସେଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ଏହି ଅଳ୍ପ ବେଖାତିର ଭାବ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ତମାଖୁକୁ ଶାହୀ ଦରବାରରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକାଇ ହେଲା ନାହିଁ।
ଜାହାଙ୍ଗୀର ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ଆକବରଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତମାଖୁର ଚଳଣି ଏବଂ ଏହାର ନିଶା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ‘ଜାହାଙ୍ଗୀରନାମା’ରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଫାରସର (ଇରାନ) ରାଜଦୂତ ଖାନ-ଆଲାମ ଏବଂ ଫାରସର ଶାସକଙ୍କ ରାଜଦୂତ ଯାଦଗିର ଅଲୀ ସୁଲତାନଙ୍କର ତମାଖୁ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ନିଶା ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜା ଜେମ୍ସ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦୂତ ଭାବରେ ୧୬୧୬ ମସିହାରେ ଅଜମେରଠାରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିବା ସାର୍ ଥମାସ୍ ରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୬୧୭ ମସିହାରେ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏକ ଶାହୀ ଫରମାନ୍ ଜାରି କରି ସମଗ୍ର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ତମାଖୁ ଚାଷ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।