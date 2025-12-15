ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଦବୀ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ପଦବୀଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ, BJPର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? କିପରି କରନ୍ତି କାମ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ସଂଗଠନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି, ଦଳ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ନବିନଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦବୀରୁ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସାତ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ:
ବିଜେପି ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେବେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ପଦବୀ ବିହାରର ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂଗଠନିକ ଭୂମିକା ଦେଇ, ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଉପରେ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି।
ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଦବୀ ଜାତୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ପଦବୀଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ।
ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାମ:
ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଯେକୌଣସି ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାଂଗଠନିକ ପଦବୀ। ସେ ଦଳର ଆଦର୍ଶଗତ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମତ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ଆଧିକାରିକ ମୁହଁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାଧାରଣତଃ ଜାତୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସେ। ଜାତୀୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦଳର ସ୍ୱର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି:
ବିପରୀତରେ, ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ପଦବୀ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର। ଏହି ପଦବୀ ପ୍ରାୟତଃ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଏ।
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା, ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଅଭିଯାନ ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
କେତେକ ସମୟରେ, କ୍ଷମତାର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା କିମ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦବୀ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ।
ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି:
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଭାପତି ସାଧାରଣତଃ ଜାତୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସମ୍ମତି କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଯଦିଓ କିଛି ଦଳରେ, ଯଦି ଦଳୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁମତି ଦିଏ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଭାପତିଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇପାରେ, ତଥାପି ଜାତୀୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।