Black Hole: ମହାକାଶରେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବ୍ଲାକ ହୋଲ୍, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ଚମକି ଉଠିବେ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବ୍ଲାକ ହୋଲ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଦେଇପାରନ୍ତି।

ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକର ଗଠନର ଶୈଳୀ। ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ମହାକାଶରେ ଏକ ବ୍ଲାକ ହୋଲ୍ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ସାଧାରଣ ତାରାରୁ ବ୍ଲାକ ହୋଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବହୁତ ବଡ଼ ତାରାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅତି କମରେ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଗୁଣ ଅଧିକ ବଡ଼।

ଏହି ତାରାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ଇନ୍ଧନକୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ତାରାଟି ତା’ର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ।

ଏକ ତାରା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ତା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ନିରନ୍ତର ଘଟେ। କୋରରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ ବାହ୍ୟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ସବୁକିଛି ଭିତରକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।

ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ତାରାକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ରହିଥାଏ। ଇନ୍ଧନ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ, ବାହ୍ୟ ଚାପ ପ୍ରାୟ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ତା’ପରେ, ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇଥାଏ, ଅପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ତାରାକୁ ଭିତରକୁ ଚାପି ଦେଇଥାଏ।

ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ତାରା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଏକ ସେକେଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ସୁପରନୋଭା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ, ମରଣଶୀଳ ତାରାଟି ସମଗ୍ର ଛାୟାପଥ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇପାରେ।

ଏକ ସୁପରନୋଭା ପରେ, କୋରର ଅବଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ’ଣ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଯଦି କୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶାଳ ହୁଏ, ତେବେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପତନକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। କୋର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଶେଷରେ ଏକ ଏକକତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ – ଅସୀମ ଘନତ୍ୱ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଆୟତନ ସହିତ ଏକ ବିନ୍ଦୁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ଲାକ ହୋଲ୍ ର ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟ। ମୂଳ ତାରାଟିର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।

ଏକକତା ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଘଟଣା ଦିଗନ୍ତ ଗଠନ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ଲାକ ହୋଲ୍ ର ଅଦୃଶ୍ୟ ସୀମା। ଥରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ, ତାହା କେବେବି ଖସି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋକ ହେଉ।

