କିପରି ଏତେ ଖତରନାକ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ କରିଥାଏ ବିନାଶକାରୀ
କିପରି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତଓ୍ୱା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଣିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ଏହି ଝଡ଼ କିପରି ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ।
ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣି ପରି ଗରମ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପମାତ୍ରା ୨୬.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ବଢ଼ିଲେ, ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆମେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବାଷ୍ପକୁ ମେଘ ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ।
ଏହି ବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସହିତ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ, ତାପ ମୁକ୍ତ କରେ ଯାହା ଝଡ଼ର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରେ। ଚାରିପାଖର ବାୟୁ ଉଦୀୟମାନ ବାୟୁର ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଗୁଁ, ଏହା ସିଧା ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରେ ନାହିଁ; ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଶେଷରେ ଏକ ବିଶାଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବାଷ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ବାୟୁ ଉଠାଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଠାତ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପବନର ବେଗ ଏକ ସରଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାକୁ ଏକ ରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ କରେ।
ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୦୦, ୨୫୦, ଏପରିକି ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି କାନ୍ଥ ପରି ଭୂମିରେ ଧକ୍କା ଖାଇପାରେ, ଏବଂ ଖେଳଣା ପରି ଭାରୀ ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଇପାରେ।
୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ଏବଂ ୬ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ସହିତ, ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ।
ଏମାନେ ସେହି ସମାନ ଶକ୍ତି ଯାହା ବାଲି ଦୁର୍ଗ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇପାରେ। ଏକ ଝଡ଼ର ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତି କେବଳ ପବନରୁ ଆସିନଥାଏ।
ଏହା ତିନୋଟି ଶକ୍ତିର ମିଳିତ ଶକ୍ତି: ପବନ ଶକ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଚାପ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି ମିଶିଯାଏ, କୌଣସି ଗଠନ, ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହା ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାତୁଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଆଘାତ କରୁଛି। ୧୧୯ କିମି/ଘଣ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୫୨ କିମି/ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ବିନାଶ ଆଣିଥାଏ।
ବର୍ଗ ୫ ବାତ୍ୟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସବୁକିଛି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି – ଏପରିକି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତି।
ଏହି ଝଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ବିନାଶକାରୀ କରିଥାଏ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତିର ତିନୋଟି ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଶକ୍ତିର ମିଳିତ ଶକ୍ତି ଅଛି: ତାପ, ଚାପ ଏବଂ ପବନ।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି ମିଶିଯାଏ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଏକ ସରଳ ଲହରୀ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଧ୍ୱଂସର ଖଣିକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।