କ୍ରିକେଟରୁ ରିଟାୟରମେଣ୍ଟ ନେଇ BCCIର କଣ ରହିଛି ନିୟମ? ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କିପରି ଅବସର ନିଅନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ
କ୍ରିକେଟରୁ କିପରି ସନ୍ୟାସ ନିଅନ୍ତି ଖେଳାଳୀ ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ରିକେଟର ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ବରୁଣ ଆରୋନ ଏବଂ ପୀୟୁଷ ଚାୱଲା ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ।
ନିକଟରେ, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ହଠାତ୍ ଅବସର ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ନା ଅବସର ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି କି?
କ୍ରିକେଟରମାନେ କିପରି ଅବସର ନିଅନ୍ତି- ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI)କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ, କ୍ରିକେଟରମାନେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ତଥାପି, ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଜଣେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଅବସର ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ । କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା BCCI ଅଧିକାରୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅବସର ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଖେଳାଳିମାନେ ଅନେକ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ ।