IPLରେ କିପରି ହୁଏ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କିଣାବିକା, ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡୋର ଖାସ୍ ନିୟମ
IPLରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଓ୍ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ, ଟ୍ରେଡିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଖେଳାଳିମାନେ ନିଲାମ ବିନା ଗୋଟିଏ ଦଳରୁ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଯାହା ରଣନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଏଥର ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବଦଳରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ସାମ କରାନଙ୍କୁ CSK କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ୱିଣ୍ଡୋ କ’ଣ, ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହାର ନିୟମ।
IPL ବାଣିଜ୍ୟ ୱିଣ୍ଡୋ କ’ଣ:
ବାଣିଜ୍ୟ ୱିଣ୍ଡୋ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଦଳବଦଳ କରିପାରିବ।
ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଲିଙ୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ୱିଣ୍ଡୋ IPL ସିଜିନ୍ ଶେଷ ହେବାର ଠିକ୍ ସାତ ଦିନ ପରେ ଖୋଲିଥାଏ ଏବଂ ନିଲାମର ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବାକି ନଅଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସହିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ନିଲାମରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋତୁ ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଲ କଥା ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ; ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଚାହାଁନ୍ତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣାବିକା କରିପାରିବେ।
ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଣାବିକା ପଦ୍ଧତି:
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସହମତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖେଳାଳି ବାଣିଜ୍ୟ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ହୋଇପାରେ।
ନଗଦହୀନ ସ୍ୱାପ୍: ଉଭୟ ଦଳ କୌଣସି ନଗଦ କାରବାର ବିନା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଦଳବଦଳ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଉଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦରମାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ, ତେବେ ଅଧିକ ଦରମା ପାଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା, ତେବେ ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟ କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ତେବେ କୌଣସି ଦଳକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
ଚୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର: ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୂଳ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣରେ କିଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଏହା ହୋଇପାରେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣି ନିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ ନୂତନ ଦଳକୁ ତାଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦଳକୁ ସମାନ ପରିମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
ପାରସ୍ପରିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ପରିମାଣ: ଦୁଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥିର ପରିମାଣରେ ରାଜି ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ସେହି ପରିମାଣ ଆଧାରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୁଏ।
ଏହି ପରିମାଣ ସାର୍ବଜନୀନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଚୁକ୍ତି ଗୋପନୀୟ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲା।
ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ:
ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ: ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତାମତ ସର୍ବୋପରି।
ଦଳ ଅନୁମୋଦନ: ଖେଳାଳି ଯେଉଁ ଦଳ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡିବ।
ଦରମା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାୟୋଜନ: ଯଦି ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପର୍ସରୁ କଟାଯାଏ।