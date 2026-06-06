ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ବି କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାନ୍ତ୍ରିକ, କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ବିଜ୍ଞାନ
ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତର ଗାଁ ଏବଂ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ସାଧାରଣ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି; ପୀଡିତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଗୁଣିଆ କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି।
ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା କିମ୍ବା ଆରୋଗ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପରେ ରୋଗୀମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବାର କାହାଣୀ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୁଏ ଯେ ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତି କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ଭୂତତ୍ୟାଗ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସାପ ବିଷକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ।
ହେଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ କି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ କିପରି ଚତୁର ‘ତାନ୍ତ୍ରିକ’ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ।
ଚତୁର ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି:
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାନ୍ତ୍ରିକ କିମ୍ବା ଗୁଣିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସେହି ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ।
ନାଗ ପରି ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ବିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ, ସେମାନେ କେବଳ ଭୟଭୀତ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ମିଛ କାମୁଡ଼ା କିମ୍ବା ଡ୍ରାଏ ବାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସାପର ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ବିନା ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ, କିଛି ଠକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଶ୍ରେୟ ଦାବି କରନ୍ତି, ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ସାପ କୌଣସି ବିଷ ଛାଡ଼ିନଥାଏ।
ଡ୍ରାଏ ବାଇଟ୍ କ’ଣ:
ଡ୍ରାଏ ବାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଯାହାକୁ କୌଣସି ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମାମଲାରେ, ବିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କାମୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଷଘାତର ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବାବା, ତାନ୍ତ୍ରିକ, କିମ୍ବା ଗୁଣିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି।
ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ:
ଯଦି କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆତଙ୍କକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା; ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଷ ଶରୀରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିପାରେ।
ଏହା ସହିତ, ରୋଗୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟତମ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚାପନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଗୀଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ; ଯଦି ସେମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚେତନ ହରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।