Instagramରେ ଲାଇଭ ଲୋକେସନ କିପରି ସେୟାର କରାଯାଏ, ୯୯% ଲୋକ ଆଜି ବି ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଏହି ସହଜ ଉପାୟ
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ସେୟାର କରିହେବ ଲାଇଭ ଲୋକେସନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: Instagram ଆଜିକାଲି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଲଟିଛି। ଲୋକମାନେ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିୟମିତ ପୋଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ ଉପରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି।
ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରିବାର କଥା ଆସେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ WhatsApp କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଅନେକ ଏବେ ବି ଅଜ୍ଞ ଯେ Instagram ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା Instagram ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ କିପରି ସେୟାର କରିବେ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ କିପରି ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ:
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ, ଚାଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ‘+’ କିମ୍ବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଠାରେ ଏକ ‘ଲୋକେସନ୍’ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ; ଏହାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ‘ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ’ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତା’ପରେ ଲୋକେସନ୍ ଅନୁମତି ମାଗିବ। ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖାଯିବ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି Instagram ଫିଚର୍ କେବଳ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରେ। WhatsApp ପରି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ଅବଧି କିଛି ମିନିଟ୍ ରୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, Instagram ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାରିଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ, ଆପଣ ‘Stop Sharing’ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାରିଂ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ।
ଏହି କଥାଗୁଡିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେରଖନ୍ତୁ:
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ କେବଳ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି; ଅଜଣା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଲୋକେସନ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷମ ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ନବୀନତମ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ; ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ।