ମା’ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ କିପରି ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ, କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଏହା ପଛରେ କାମ କରେ? ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ମା’ଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନାକ କିମ୍ବା ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ଭ୍ରୂଣ କିପରି ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରେ।
Baby Breathing: ମାଆ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଶିଶୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନିଜ ନାକ କିମ୍ବା ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଭ୍ରୂଣ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ମାଆଙ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଶିଶୁ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତଥାପି ପ୍ରକୃତି ଏପରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିଛି ଯାହା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଏପରିକି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିବା।
ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା (Placenta):
ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ହେଉଛି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍ଗ ଯାହା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାଆ ଏବଂ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ (ପୋଲ) ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶିଶୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏଥିସହ ଭ୍ରୂଣର ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଏ।
ଅମ୍ବିଲିକାଲ୍ କର୍ଡ ବା ଗର୍ଭନାଡ଼ (Umbilical Cord):
ଗର୍ଭନାଡ଼ ଶିଶୁର ନାଭିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ଏହି ନାଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ରକ୍ତବାହିକାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଭ୍ରୂଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ମାଆ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଫୁସଫୁସ ଦେଇ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ଶିଶୁର ରକ୍ତକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ମାଆ ଏବଂ ଶିଶୁର ରକ୍ତ କେବେବି ସିଧାସଳଖ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶେ ନାହିଁ।
ଫିଟାଲ୍ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ (Fetal Hemoglobin):
ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଶିଶୁର ରକ୍ତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ‘ଫିଟାଲ୍ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ’ କୁହାଯାଏ। ଏହି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ତୁଳନାରେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଭ୍ରୂଣ ମାଆଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଶୋଷଣ କରିପାରିଥାଏ।
ଭ୍ରୂଣର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ:
ଯଦିଓ ଭ୍ରୂଣ ବାହାରର ବାୟୁକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୨ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଟି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁଟି ‘ଏମ୍ନିଓଟିକ୍ ଦ୍ରବ’ (Amniotic fluid) କୁ ଭିତରକୁ ନିଏ ଏବଂ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଶୁର ଫୁସଫୁସର ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ପରେ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫୁସଫୁସକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା:
ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିବା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୃତ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ। ଏହି କାନ୍ଦିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫୁସଫୁସରୁ ସମସ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ସଫା କରିଦିଏ, ଫୁସଫୁସରେ ଥିବା ବାୟୁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଟୁଳିଗୁଡ଼ିକୁ (air sacs) ବାୟୁରେ ଭରିଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିଶୁର ନିଜସ୍ୱ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ।