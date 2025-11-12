Miss India: ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ବିଜେତା, ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ!

ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତର ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ୨୦୨୫ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି।

ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ୨୦୨୫ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ୍ ୨୧ ନଭେମ୍ବରରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା ମନିକା ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁକୁଟ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା ପରେ କ’ଣ ହୁଏ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କିପରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଅନାୟା ବାଙ୍ଗର, ସେ…

ଟ୍ରେନରେ କିନ୍ନର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କି!…

ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନା ଏହା ଅନେକ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦିଏ? ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା ପରେ ବିଜେତା କିପରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।

ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ’ଣ:

ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକୁ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ, ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଫେମିନା ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କିମ୍ବା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ବୁଦ୍ଧିମତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରେ।

ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜେତାଙ୍କ ରୋଜଗାର:

ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଆନ୍ତି, ତା’ପରେ ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶୋ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟରୁ ଅଫର ଆସିଥାଏ। ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ଡିଜାଇନର୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।

ରନୱେ ଶୋ, ଫଟୋସୁଟ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଭିଯାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାଏ। ଅନେକ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜେତା ପରେ ବଲିଉଡ୍ କିମ୍ବା OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି।

ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫଲୋଅର୍ସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହଭାଗୀତା ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ କଭରେଜ୍ ପାଆନ୍ତି।

ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ:

ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମନିକାଙ୍କ ପରି ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ https://www.femina.in/beauty-pageants/missindiaentryform କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।

ଏବେ ପରିଚୟ, ରାମ୍ପ ୱାକ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ତିନୋଟି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଏକ କ୍ଲୋଜ୍-ଅପ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଲମ୍ବ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।

ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତୀୟତା ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।

ତା’ପରେ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚୟନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡକାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଲିମ, ଗ୍ରୁମିଂ ଏବଂ ଅନେକ ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

You might also like More from author
More Stories

କିପରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଅନାୟା ବାଙ୍ଗର, ସେ…

ଟ୍ରେନରେ କିନ୍ନର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କି!…

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଓଡିଶା ଲିଙ୍କ୍,…

(VIDEO) ଚାଚାଙ୍କ ଜଲଓ୍ୱା, ବିଷଧର ନାଗ ସାପକୁ…

1 of 7,424