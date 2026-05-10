AC ଫିଲ୍ଟର କିପରି କାମ କରେ? କେତେ ଦିନରେ ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ୍, ନହେଲେ ବଢିଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍
AC ଫିଲ୍ଟରକୁ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଘର ଏବଂ ଅଫିସରେ AC ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି: ସେମାନେ AC ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି।
ଯଦିଓ ଏକ AC ବାହାରୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଜମା ହେଉଥିବା ଧୂଳି ଏବଂ ମାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଶୀତଳୀକରଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
ଯଦି AC ଫିଲ୍ଟରକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଫା କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
AC ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରେ:
ଏସି ଫିଲ୍ଟର ଧୂଳି, ମଇଳା, କେଶ ଏବଂ ପବନରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବୁଡି ରଖେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରୁମକୁ ସଫା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପହଞ୍ଚାଇବା।
ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଟରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଇଳା ଜମା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରୁମକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଏସିକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଫିଲ୍ଟରକୁ କେତେଦିନରେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଏସି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଫିଲ୍ଟରକୁ ପ୍ରତି ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନରେ ଅତି କମରେ ଥରେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ।
ଯଦି ଘରଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଚାରିପାଖରେ ବିଶେଷ ଧୂଳିପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଫିଲ୍ଟରଟି ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ମଇଳା ହୋଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତି ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନରେ ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏସି ପାଇଁ, ମାସରେ ଥରେ ସଫା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ମଇଳା ଫିଲ୍ଟରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମ କ’ଣ:
ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏକ ମଇଳା ଫିଲ୍ଟର AC ର ଶୀତଳୀକରଣ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ, ଲୋକମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କେବଳ ଏକ ବନ୍ଦ ଫିଲ୍ଟର।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିପାରେ, AC ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ, ରୁମରେ ଅପ୍ରୀତିକର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ନିଜେ ଅକାଳ ବିଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, AC ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ପବନ ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଫିଲ୍ଟର ସଫା କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ:
AC ଫିଲ୍ଟର ସଫା କରିବା ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ AC ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନପ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ସମ୍ମୁଖ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏକ ନରମ ବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫିଲ୍ଟରକୁ ସାଧା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ମଇଳା ଥାଏ, ତେବେ ଏକ ହାଲୁକା ସାବୁନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଟରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିବା ପରେ ହିଁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ବଞ୍ଚାଇବ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା:
ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର AC ର ସର୍ଭିସିଂ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏହା ଖରାପ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ଫିଲ୍ଟର ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଧରଣର ଖରାପକୁ ରୋକାଯାଇପାରେ।
ଏହା AC ର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୀତଳୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ ସଫା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମରାମତି ଏବଂ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।