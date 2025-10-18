ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୁଏ, କ’ଣ ଆତ୍ମାକୁ ନେବାକୁ ସତରେ ଆସନ୍ତି ଯମରାଜ, ବିଜ୍ଞାନ କ’ଣ କହୁଛି ଜାଣନ୍ତୁ
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ସହ କ'ଣ ସବୁ ଘଟେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଥିବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ମୃତକଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ହୁଏ?
ଯମରାଜ ପ୍ରକୃତରେ ଆସନ୍ତି କି? ଆତ୍ମା କ’ଣ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଯାଏ? ଏ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନ କ’ଣ କହେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତିର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କକୁ ଯାଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଏ, ଏବଂ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ସେଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ।
ଏହି ସମୟରେ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଶରୀର ଭିତରେ ବିଶେଷକରି ମସ୍ତିଷ୍କରେ କ’ଣ ଘଟେ।
ତେଣୁ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଯମରାଜ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆସେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ’ଣ କହୁଛି।
ଯମରାଜ ପ୍ରକୃତରେ ଆସନ୍ତି କି:
ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, କେବଳ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏ; ଆତ୍ମା ଅମର ରୁହେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି।
ତା’ପରେ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯମରାଜ ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାର କର୍ମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। ଏହି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଆତ୍ମା ତା’ର ଘର ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲେ।
ଏହି ସମୟକୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପରେ, ଆତ୍ମା ଯମଲୋକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯାହା ୧୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର କର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
ବିଜ୍ଞାନ କ’ଣ କୁହେ:
ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତା’ପରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ।
ତଥାପି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏହି ଧାରଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ୨୦୧୩ ଏବଂ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ।
କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଂଶ, ଦୃଶ୍ୟ କର୍ଟେକ୍ସରେ ତୀବ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏହି ଅନୁମାନକୁ ନେଇଥିଲା ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ, ଜୀବନର ଝଲକ କିମ୍ବା ଶରୀର ଛାଡି ଆତ୍ମାର ଅଭିଜ୍ଞତା, ପ୍ରାୟତଃ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରରୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା, ପ୍ରକୃତରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ।