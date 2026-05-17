Ebola କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ?

ଏବୋଲାର ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି 'ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ ଭାଇରସ୍' ଚିହ୍ନଟ। ଇତିହାସରେ ଏହା ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କରୋନା ଏବଂ ଏମପକ୍ସ ମହାମାରୀର ଭୟ ମନରୁ ଲିଭିନଥିବାବେଳେ ଏବେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ମାରାତ୍ମକ ‘ଏବୋଲା’ ଭୂତାଣୁ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ତେଜିବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଏହାକୁ ଏକ ‘ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି’ (PHEIC) ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏବୋଲାର ଏକ ବିରଳ ତଥା ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରଜାତି ‘ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ’ (Bundibugyo) ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ, ଏଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟିକା ବା ଚିକିତ୍ସା ବାହାରି ନାହିଁ।

ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ ଭାଇରସ୍ କ’ଣ?  : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏବୋଲା ସଂକ୍ରମଣ ‘ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ’ ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଏହା ଏବୋଲାର ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି, ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅନୁମୋଦିତ ଟିକା କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏବୋଲା ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଇଛି, ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଏହା ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଥର ଅଟେ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୭-୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଉଗାଣ୍ଡାର ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ୧୪୯ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୩୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ କଙ୍ଗୋରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଆଉ ଏକ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଏବୋଲା କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ? :  ଏବୋଲା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ରକ୍ତ, ବାନ୍ତି, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଜାଳ (ଝାଳ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଗତ ପଦାର୍ଥର ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ବିରଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନମିଳିଲେ ଏହା ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱର, ଦୁର୍ବଳତା, ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ଶରୀରର ଭିତର କିମ୍ବା ବାହାର ଭାଗରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଉଗାଣ୍ଡାରେ କଙ୍ଗୋରୁ ଆସିଥିବା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ : ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅତିକମରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଙ୍ଗୋରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ଉଗାଣ୍ଡାର ରାଜଧାନୀ କମ୍ପାଲାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) କମ୍ପାଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଉଭୟ ରୋଗୀ କଙ୍ଗୋରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

WHO ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ’ଣ? : ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ତେବେ ଏଭଳି ଘୋଷଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନାହିଁ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏମପକ୍ସ (mpox) କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏମରଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଲର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍, ଔଷଧ ଏବଂ ଟିକା ଶୀଘ୍ର ପାଇବାରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ନୂଆ ଏବୋଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସରକାର, ଦାତା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଜର ରଖିବା, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

