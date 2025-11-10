ଏଲୋନ ମସ୍କ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା, ସକାଳରୁ ରାତି ଯାଏଁ ଉଡ଼ାନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଡଲାର, ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ହୋସ୍
କେଉଁ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ଟଙ୍କା?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧା ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ବି ଅଧିକ, ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଯାହାକି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ।
ଟେସଲା ଏବଂ ସ୍ପେସଏକ୍ସ ମାଲିକ ଏଲୋନ ମସ୍କ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରକୁ ହଲାଇ ପାରନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ୫୦,୦୦୦ ଡଲାରର ଘରେ ରୁହନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସରଳତା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବାସ୍ତବ ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ତାଙ୍କର ସକାଳରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ମସ୍କ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି:
ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ନାମଟି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମହାକାଶ ଏବଂ ନବସୃଜନର ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯିଏ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଉପନିବେଶ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଥାଏ: ମସ୍କ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି? ସେ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରି ଅନନ୍ୟ?
ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କେତେ:
ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ଅଧା ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୪୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଯାହାକି ଏକ ଛୋଟ ଦେଶର ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି।
ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ପେସଏକ୍ସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟାରବେସ୍ ନିକଟରେ ଟେକ୍ସାସରେ ୫୦,୦୦୦ ଡଲାର ଟଙ୍କାର ଏକ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘରଟି ପ୍ରିଫେବ୍ରିକେଟେଡ୍, ଏବଂ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହାକୁ ଭଡାରେ ଦିଅନ୍ତି।
୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଘର ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ମସ୍କଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସାତୋଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର:
ପ୍ରକୃତରେ, କାଲିଫର୍ନିଆର ବେଲ୍-ଏୟାରରେ ମସ୍କଙ୍କର ଏକଦା ସାତଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ଥିଲା। ସେମାନେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ, ମଦ ସେଲର୍, ବଲରୁମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଠାଗାର ଭଳି ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ।
ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଜିନ୍ ୱାଇଲ୍ଡରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ରାଞ୍ଚ ହାଉସ୍, ଯାହାକୁ ମସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ।
ତଥାପି, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସେ ୱାଇଲ୍ଡରଙ୍କ ଘରକୁ ପୁନଃ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ କାରଣ କ୍ରେତା କିସ୍ତି ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ, ମସ୍କ ସରଳତା ଦାବି କରିପାରନ୍ତି, କେତେକ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆଡ୍ଡାକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି।
ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ କାର ଏବଂ ବିମାନ:
ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ଆସିଲେ, ମସ୍କଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି କାର୍ ଏବଂ ବିମାନ। ଟେସଲାର ମାଲିକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଲାସିକ୍ କାର ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଫୋର୍ଡ ମଡେଲ୍ ଟି, ଏକ ୧୯୬୭ ଜାଗୁଆର ଇ-ଟାଇପ୍ ରୋଡଷ୍ଟର ଏବଂ ଏକ ମ୍ୟାକଲାରେନ୍ F1 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସେ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ମ୍ୟାକଲାରେନ୍ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ଥରେ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ମରାମତି କରିବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଏକ ଲୋଟସ୍ ଏସ୍ପ୍ରିଟ୍ ବୁଡ଼ାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏହି କାରଟି ୧୯୭୭ ମସିହାର ଜେମ୍ସ ବଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ “ଦି ସ୍ପାଏ ହୁ ଲଭଡ୍ ମି”ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ମସ୍କ ଏହାକୁ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୧ ନିୟୁତ ଡଲାରରେ କିଣିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ବୁଡ଼ାଣିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
କାର ବ୍ୟତୀତ, ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିମାନ ଅଛି। ମସ୍କଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲ୍ଫଷ୍ଟ୍ରିମ୍ G550 ଏବଂ G650ER ସମେତ ଅନେକ ଜେଟ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର।
୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ଟେସଲା, ସ୍ପେସଏକ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟୁରାଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି:
କିନ୍ତୁ ମସ୍କଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୪୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ଟ୍ୱିଟର (ବର୍ତ୍ତମାନ X) କିଣିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା।
ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦିନଗୁଡ଼ିକ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିମାନ ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସ୍ପେସଏକ୍ସ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ, ଟେସଲା ସାଇବରଟ୍ରକର ବିକାଶ ଏବଂ AI ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ X.AI ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା।
ମସ୍କ ଦାନପୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା:
ତଥାପି, ମସ୍କ ତାଙ୍କର ଦାନଶୀଳତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବଦା ବିବାଦ ସହିତ ଜଡିତ। ଆମେରିକାର ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଷ୍ଟକ୍ ଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ମସ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାନବତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ପରି ମନେହୁଏ।
କିନ୍ତୁ, ମସ୍କଙ୍କ ଜୀବନ ବିରୋଧାଭାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସେ ଏକ ଶସ୍ତା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ୪୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିଣନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସେ ନିଜକୁ ସରଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଜେଟରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।