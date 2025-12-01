HIV AIDS In Women: ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ହୋଇଥାଏ HIV? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବଢିଥାଏ ଏଡସ୍ ହେବାର ସଂକଟ, କ’ଣ ଲକ୍ଷଣ? ଜାଣନ୍ତୁ
ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ହୋଇଥାଏ HIV? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବଢିଥାଏ ଏଡସ୍ ହେବାର ସଂକଟ, ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: HIV ଦ୍ବାରା ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ, ଦୁଇଜଣ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ମହିଳାମାନେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଅବିକଶିତ ଗର୍ଭାଶୟ ବା ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ୍ ସର୍ଭିକ୍ସ କିମ୍ବା କମ୍ ଯୋନି ଶ୍ଳେଷ୍ମା ବା ଭାଜିନାଲ ମ୍ୟୁକସ କମ ହେବା ଏବଂ ଏକାଧିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ।
ଯୌନ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ HIV ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ HIV ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ, ଏହା କିପରି ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ?
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଶା ଆୟୁର୍ବେଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଚଞ୍ଚଲ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ରୋଗ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣରେ ଯଲ୍ଦି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ HIV ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ HIV କିପରି ହୁଏ?
ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ – ଯେତେବେଳେ ଜଣେ HIV-ନେଗେଟିଭ୍ ମହିଳା ଜଣେ HIV-ପଜିଟିଭ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, HIV ଭାଇରସ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯୋନି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ଯୋନି ଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତ କିମ୍ବା କଟା ଥାଏ, ତେବେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ – ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ, ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଡୋମ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିବାହ ବାହାରେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏବଂ ସେ HIV-ପଜିଟିଭ୍, ତେବେ ସେହି ଭାଇରସ୍ ଅଜାଣତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯାହା HIV ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ।
ସଂକ୍ରମିତ ରକ୍ତ – ଯଦି ଆପଣ HIV-ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ, ଯେପରିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ HIV ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ HIV ହୋଇପାରେ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥା କିମ୍ବା ସ୍ତନ୍ୟପାନ – ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ, ତେବେ ନିୟମିତ HIV ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ HIV ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିପଦ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ ଚିକିତ୍ସା(Antiretroviral Treatment) ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ HIV ଲକ୍ଷଣ
1- HIV ସଂକ୍ରମିତ ମହିଳାମାନେ ଅକ୍ୟୁଟ ଲେବଲ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫ୍ଲୁ ପରି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ମୁଖରେ ଅଲ୍ସର ଏବଂ ଘା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
2- HIV ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା କ୍ରନିକ ଷ୍ଟେଜରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ସଂକ୍ରମଣର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ବିନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ତଥାପି, ଭାଇରସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ।
3- AIDS ହେଉଛି HIV ସଂକ୍ରମଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯାହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର କିମ୍ବା ହାଲୁକା, ଉଭୟ ହୋଇପାରେ।