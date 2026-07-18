ଅନଶନରେ ଥିବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଟଙ୍କା କିପରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କ ନେଟଓର୍ଥ କେତେ

କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପରିବେଶ କର୍ମୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଘଟିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଆଣିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କିପରି ତାଙ୍କର ଆୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି…

ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ୭ଟି କାମ,…

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି। ହେଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ।

ଆୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ:

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଙ୍କର ଆୟର ଅନେକ ଉତ୍ସ ଅଛି। ସେ ‘ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ’ ନାମକ ଏକ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲାନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ କେବଳ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବକ୍ତୃତା, ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆୟ କରନ୍ତି।

ରାମୋନ ମ୍ୟାଗାସେସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ:

ଲଦାଖର ବାସିନ୍ଦା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଦାଖ (SECMOL) ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ହିମାଳୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲଟରନେଟିଭ୍ସ, ଲଦାଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

‘ଆଇସ୍ ସ୍ତୁପ’ ଭଳି ପରିବେଶଗତ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ରାମୋନ୍ ମ୍ୟାଗାସେସେ ପୁରସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି:

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତିକ ମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି…

ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ୭ଟି କାମ,…

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ପାଇବେ ପୁଳା ପୁଳା…

୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମା’, ପରେ ବାପାଙ୍କ…

1 of 19,546